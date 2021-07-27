Мезенцев: Работа над союзными программами идет в спокойном ключе

Работа над союзными программами Беларуси и России идет в спокойном ключе, хотя и не без споров, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Работа, которая ведется белорусской и российской сторонами с декабря 2019 года над так называемыми дорожными картами, сегодня перешла в стадию работы над союзными программами… Мы знаем, сколь успешно проходят переговоры (премьеров РФ и Беларуси - прим. ред​​​.) Михаила Владимировича Мишустина и Романа Александровича Головченко, вице-премьеров Алексея Оверчука и Николая Снопкова, которые непосредственно отвечают за интеграционную повестку. Мы видим, что диалог республиканских и федеральных ведомств идет во вполне спокойном ключе. Безусловно, не без споров", - сказал Мезенцев, передает РИА Новости.

По его словам, это связано с желанием каждой из сторон защитить национальные интересы с учетом предполагаемого углубления экономической интеграции в Союзном государстве.

Как указал Мезенцев, Россия и Беларусь подтвердили готовность к масштабному взаимодействию по созданию единого научно-исследовательского пространства и "огромной макропрограммы, которая, если будет поддержана президентами Беларуси и России, главами кабинетов министров, может стать макропрограммой, рассчитанный на многие годы". Госсекретарь уточнил, что речь идет о не менее чем десяти "содержательных перспективных направлениях".

Ранее премьер республики Роман Головченко говорил, что правительства Беларуси и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение.