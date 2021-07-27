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27.07.2021 13:50
Рубрика: В мире

МИД РФ: Снос Монумента боевой славы во Львове - циничный акт вандализма

Текст: Алексей Чуриков
Снос Монумента боевой славы во Львове является осквернением собственного прошлого Украины и циничным актом государственного вандализма. Об этом говорится в заявлении замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"23 июля во Львове был завершен снос Монумента Боевой славы - памятника советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении этого города. Тогда в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками на Западной Украине погибли 65 тысяч воинов Красной Армии из всех республик Советского Союза. 3,5 тысячи из них были похоронены рядом с львовским мемориалом", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте ведомства.

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Бикантов отметил, что работы по его сносу, начавшиеся еще в 2018 году, привели к демонтажу не только статуи советского солдата, но и памятника львовской Родины-матери, перемещенного в музей "Территория террора". В дальнейших планах львовских властей - демонтаж масштабной копии ордена Отечественной войны, являющегося центральным элементом мемориала-захоронения "Марсово поле" во Львове.

"Подобное осквернение собственного прошлого является циничным актом государственного вандализма. В очередной раз сталкиваемся с планомерными попытками фальсифицировать героическую историю народов Украины и всех других стран бывшего Советского Союза. Складывается впечатление, что современные украинские нацисты пытаются взять реванш и отомстить погибшим красноармейцам за их Победу над фашизмом, включая сокрушительный разгром дивизии СС "Галичина" в битве за Броды", - подчеркнул Бикантов

На Смоленской площади решительно осудили варварское уничтожение монументов воинской доблести и призвали руководство Украины выполнять свои обязательства по их сохранению и защите в соответствии с собственным национальным законодательством и международными договорами, включая Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "Рассчитываем, что профильные международные структуры не оставят без внимания и реакции вопиющие факты и опасные тенденции возрождения идеологии неонацизма в центре европейского континента", - заключил российский дипломат.

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