Минцифры будет координировать развитие новых технологий

Минцифры России будет координировать развитие направлений "Новые производственные технологии" и "Новые коммуникационные интернет-технологии" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующие дорожные карты были утверждены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Ответственные за реализацию дорожной карты "Новые производственные технологии" - государственные корпорации "Росатом" и "Ростех", за дорожную карту "Новые коммуникационные интернет-технологии" - ПАО "Ростелеком" с участием АНО "Диалог".

"Государственные компании во взаимодействии с Минцифры России проделали большую работу - подготовили дорожные карты, задающие направления поддержки двух важных высокотехнологичных направлений. Финансирование мероприятий карт будет осуществляться в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.