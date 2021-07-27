Минюст предложил автоматически направлять приставам судебные решения

Новости

Более 28 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:50
Климатолог: Глобальное потепление приведет к затоплению Петербурга 21:40
Варан стал игроком "Манчестер Юнайтед" 21:40
В США до 5 лет понизят возрастной порог для вакцинации детей против COVID-19 21:27
Личные вещи летчика - героя Желтухина передали военному музею в Самаре 21:18
Прокуратура просит 8 лет колонии для генерала Милейко по делу о мошенничестве 21:15
Сергей Шойгу встретится в Душанбе с коллегами по ШОС 20:55
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире 20:55
Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" 20:28
Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ 20:21
Детский омбудсмен осудила петербурженку, выгнавшую детей-инвалидов со двора 20:13
Geely показала обновленный кроссовер Coolray 19:16
В TikTok усовершенствовали прямые эфиры 19:09
Путин: Наши гимнастки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений 19:07
В Чечне вакцинацию от COVID-19 прошли 60% взрослого населения 18:58
Бизнесмена из Екатеринбурга арестовали за избиение и похищение жены 18:52
Автобус влетел в столб у МГУ: есть пострадавшие 18:47
Матыцин: Российские тхэквондисты вписали свое имя в историю Олимпиад 18:46
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Родины" для участия в выборах 18:32
Вице-мэр Анастасия Ракова поздравила сотрудников МФЦ 18:19
В результате ДТП с микроавтобусом в Египте погибли пять человек 18:17
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году 18:09
Архитекторы получат гранты на проекты мостов через Москву-реку - Собянин 18:06
Духовник патриарха Кирилла заболел коронавирусом 18:05
Житель Тверской области осужден за подготовку теракта в День Победы 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
27.07.2021 20:48
Рубрика: Власть

Минюст предложил автоматически направлять приставам судебные решения

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение пакет законопроектов, которые эксперты назвали революционными.

Предлагается отменить старые добрые исполнительные листы. Вместо этого судебные и любые другие решения, обязывающие человека заплатить или что-то сделать, будут заноситься в реестр исполнительных документов.

Судья сделает запись, и приставы сразу увидят, что у них прибавилось работы.

"Выдача на руки исполнительных документов и направление в Федеральную службу судебных приставов для исполнения органом, выдавшим исполнительный документ, больше не предполагается", - подчеркнули в минюсте.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, подготовленный пакет законопроектов направлен на модернизацию системы исполнения судебных решений.

"Согласно положениям законопроекта реестр исполнительных документов - это государственный информационный ресурс, ведение которого осуществляется в электронной форме.

Фото: Александр Корольков
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными

Он предназначен для учета сведений об исполнительном документе, его сторонах, ходе его принудительного исполнения. Формирование и ведение реестра исполнительных документов будет осуществляться на базе Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах", - пояснил он.

Член АЮР Артем Коростелев назвал идею революционной. По его мнению, новация ускорит исполнение судебных решений. Хотя тут многое зависит от того, есть ли деньги у должника.

В свою очередь, по словам члена совета Федеральной палаты адвокатов Елены Авакян, для того, чтобы система смогла эффективно функционировать, требуется дополнительная проработка подготовленных законодательных изменений.

Суды перестанут выдавать гражданам исполнительные листы. Вместо этого будет делаться запись в электронном реестре исполнительных производств. Приставы сразу увидят, что дел прибавилось

"Учитывая наличие цифрового неравенства, необходимо проработать дополнительный механизм, позволяющий отзывать, подавать исполнительный лист не только в электронном, но и бумажном виде, а также разработать соответствующий механизм взаимодействия граждан с органами госвласти и банками через портал государственных услуг, - считает адвокат. - Необходимо продумать процедуру таким образом, чтобы она не стала обременительной для граждан".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Приставы смогут забирать загранпаспорта у невыездных должников

Также она отмечает, что в настоящее время в арбитражных судах уже действует единая картотека всех арбитражных дел.

"Но прозрачная картотека судебных дел судов общей юрисдикции до сих пор отсутствует, - продолжает Елена Авакян. - В настоящее время представляется жизненно необходимым объединить две системы и создать единую прозрачную картотеку судебных дел, интегрированную с сервисами портала государственных услуг.

Важно иметь возможность видеть не только исполнительный лист, но и судебное решение, явившееся основанием для его выдачи, чтобы избежать мошенничества".

Власть Работа власти Судебная система Правительство Минюст

Главное сегодня

Россия завоевала три "золота" в четвертый день Олимпиады
В Кремле удивлены позицией Польши по "Северному потоку - 2"
Мишустин: При помощи пострадавшим в ЧП должно быть меньше бюрократии
Песков: Крым и другие регионы РФ не могут быть предметом сделок
Аэропорт Симферополя опроверг нештатную посадку Boeing-737
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии