Минюст предложил автоматически направлять приставам судебные решения

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение пакет законопроектов, которые эксперты назвали революционными.

Предлагается отменить старые добрые исполнительные листы. Вместо этого судебные и любые другие решения, обязывающие человека заплатить или что-то сделать, будут заноситься в реестр исполнительных документов.

Судья сделает запись, и приставы сразу увидят, что у них прибавилось работы.

"Выдача на руки исполнительных документов и направление в Федеральную службу судебных приставов для исполнения органом, выдавшим исполнительный документ, больше не предполагается", - подчеркнули в минюсте.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, подготовленный пакет законопроектов направлен на модернизацию системы исполнения судебных решений.

"Согласно положениям законопроекта реестр исполнительных документов - это государственный информационный ресурс, ведение которого осуществляется в электронной форме.

Он предназначен для учета сведений об исполнительном документе, его сторонах, ходе его принудительного исполнения. Формирование и ведение реестра исполнительных документов будет осуществляться на базе Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах", - пояснил он.

Член АЮР Артем Коростелев назвал идею революционной. По его мнению, новация ускорит исполнение судебных решений. Хотя тут многое зависит от того, есть ли деньги у должника.

В свою очередь, по словам члена совета Федеральной палаты адвокатов Елены Авакян, для того, чтобы система смогла эффективно функционировать, требуется дополнительная проработка подготовленных законодательных изменений.

Суды перестанут выдавать гражданам исполнительные листы. Вместо этого будет делаться запись в электронном реестре исполнительных производств. Приставы сразу увидят, что дел прибавилось

"Учитывая наличие цифрового неравенства, необходимо проработать дополнительный механизм, позволяющий отзывать, подавать исполнительный лист не только в электронном, но и бумажном виде, а также разработать соответствующий механизм взаимодействия граждан с органами госвласти и банками через портал государственных услуг, - считает адвокат. - Необходимо продумать процедуру таким образом, чтобы она не стала обременительной для граждан".

Также она отмечает, что в настоящее время в арбитражных судах уже действует единая картотека всех арбитражных дел.

"Но прозрачная картотека судебных дел судов общей юрисдикции до сих пор отсутствует, - продолжает Елена Авакян. - В настоящее время представляется жизненно необходимым объединить две системы и создать единую прозрачную картотеку судебных дел, интегрированную с сервисами портала государственных услуг.

Важно иметь возможность видеть не только исполнительный лист, но и судебное решение, явившееся основанием для его выдачи, чтобы избежать мошенничества".