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27.07.2021 20:40
Рубрика: Общество

Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Министерство юстиции России расширило полномочия ЗАГСов: теперь они вправе проводить регистрацию брака на дому или в больницах. Но для этого нужны будут особые обстоятельства. Соответствующие поправки внесены в административный регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния.
С милым рай и на кухне: особенно, если придет сотрудник ЗАГС и быстренько вас распишет. Фото: Dragen Zigic / iStock С милым рай и на кухне: особенно, если придет сотрудник ЗАГС и быстренько вас распишет. Фото: Dragen Zigic / iStock
С милым рай и на кухне: особенно, если придет сотрудник ЗАГС и быстренько вас распишет. Фото: Dragen Zigic / iStock

Теперь любая влюбленная пара сможет попросить расписать их в домашних условиях. А в ЗАГСе обязаны внимательно отнестись к этой просьбе. "Внимательно" в данном случае означает, как минимум, подумать над такой возможностью. Когда речь о свадьбе, "да" обязаны говорить только жених и невеста. Что касается сотрудников ЗАГСа, то, чтобы вытянуть из них заветное согласие, надо будет найти веские доводы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей", говорится в приказе.

Обновленные положения вступают в силу в начале августа. Согласно регламенту, специалист, ответственный за проведение государственной регистрации заключения брака, оповестит лиц, вступающих в брак, о времени приезда.

"Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака", уточняется в документе.

Чтобы сотрудник ЗАГСа приехал домой к влюбленным, они должны доказать, что у них особая ситуация

Если же сотрудники какого-то ЗАГСа ответят отказом на приглашение на дом, то руководитель данного органа ЗАГС по требованию молодоженов должен будет выдать официальный письменный отказ. Этот документ можно будет обжаловать в суде.

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"Пример особых обстоятельств содержится в статье 11 Семейного кодекса: это может быть беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон, - говорит член Ассоциации юристов России Ольга Митева. - При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые".

Иными словами, Семейный кодекс оставляет влюбленным людям широкий простор для фантазии. Какими могут быть особые обстоятельства? Допустим, жених заядлый домосед и не отходит от компьютера, это повод для выезда "скорой свадебной помощи" в лице сотрудника ЗАГСа с печатью и оркестра с нотами Марша Мендельсона? Поживем - увидим, как сложится практика.

Фото: iStock
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Но бывают ситуации, когда людям не до шуток. Например, тяжелая болезнь человека. Пара, может, прожила долгие годы без штампа в паспорте, но в непростые дни, возможно, для них будет важно провести церемонию. И сделать это можно будет прямо в больничной палате.

По закону, заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления. При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака. А при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления.

Таким образом, если ситуация у людей действительно экстраординарная, то провести регистрацию брака на дому или в больнице можно будет в тот же день, когда влюбленные обратились в ЗАГС. Кстати, недавно принят закон, сделавший все услуги ЗАГС экстерриториальными, то есть не привязанными к прописке.

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