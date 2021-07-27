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27.07.2021 00:01
Рубрика: Общество

Минобороны построило в Кызыле второй медицинский центр

Текст: Юрий Гаврилов

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возвели в столице Республики Тыва современный консультативно-диагностический центр. Там будут оказывать медицинскую помощь жителям региона.

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В военном ведомстве сообщили, что в трехэтажном комплексе Кызыла созданы все условия для качественной диагностики заболеваний, амбулаторного лечения и проведения хирургических операций. Новая поликлиника рассчитана на обслуживание до 300 пациентов в день.

В диагностическом центре имеются кабинеты флюорографии, рентгена, магнитно-резонансной томографии, лучевой диагностики, физиотерапии. Там оборудована кислородная станция, есть другие необходимые для приема и лечения пациентов помещения.

Запись на прием организована с помощью стоек с сенсорными экранами. Электронная очередь равномерно распределит потоки посетителей по отделениям медцентра.

Напомним, что в декабре прошлого года военные строители сдали в Кызыле другой многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест. Его возвели в столицы Тывы по решению президента РФ. И там тоже оказывают квалифицированную медпомощь населению региона. Этот центр Миноброны укомплектовало современной медтехникой, в том числе компьютерными томографами, оборудованием для анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации, а также стационарной лабораторией, где проводят ПЦР-диагностику.

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