Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи "борщевого набора"

Как отметил глава ведомства, сейчас в целом цены на овощи "борщевого набора" как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. В том числе с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук.

Затрагивая тему сезонных полевых работ, министр отметил, что уборка урожая уже началась в большинстве российских регионов. Зерновые культуры собраны с площади более 13 миллионов гектаров, намолочено почти 45 миллионов тонн, что выше прошлогодних показателей на аналогичную дату.

При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории девяти субъектов РФ введен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня, а в Амурской области и Забайкальском крае - еще и федерального.