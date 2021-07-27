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27.07.2021 15:16
Рубрика: Экономика

Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи "борщевого набора"

Текст: Юлия Акиньшина
Цены на овощи "борщевого набора" в России как у производителей, так и в розничных магазинах имеют тенденцию к снижению. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отметил глава ведомства, сейчас в целом цены на овощи "борщевого набора" как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. В том числе с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук.

Фото: РИА Новости
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Затрагивая тему сезонных полевых работ, министр отметил, что уборка урожая уже началась в большинстве российских регионов. Зерновые культуры собраны с площади более 13 миллионов гектаров, намолочено почти 45 миллионов тонн, что выше прошлогодних показателей на аналогичную дату.

При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории девяти субъектов РФ введен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня, а в Амурской области и Забайкальском крае - еще и федерального.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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