Минск рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий

Дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси, убежден Александр Лукашенко, придает встреча с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Россияне, подчеркнул президент, - главные партнеры ученых Беларуси во многих исследованиях, отметив, что именно исследователи РФ занимают ведущие позиции в мире - начиная от мирного атома до самых современных научных разработок. В сфере использования атомной энергии страны видят большие перспективы для совместного сотрудничества.

"Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах. Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре", - сказал президент.

В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси заключили соглашение о сотрудничестве. Для его реализации разработан проект дорожной карты сотрудничества до 2030 года. Александр Лукашенко также отметил особую роль государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в развитии сотрудничества по этим направлениям.

Оказывал Курчатовский институт поддержку белорусским коллегам и при строительстве атомной электростанции. "Вы научили очень многому нас. Теперь мы готовы строить эти станции", - подчеркнул президент, добавив, что очень много совместных вопросов. "Я хочу, чтобы эта встреча была исторической. Чтобы мы от этого начали серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси", - подытожил глава государства.

В свою очередь Михаил Ковальчук констатировал, что РБ единственная из постсоветских республик сохранила науку на таком достойном уровне. По его наблюдениям, в стране сохранено и развивается множество различных научных институтов, а ученые обоих государств близки по духу, и это служит прочной основой для эффективного взаимодействия между ними.

"В этом контексте у меня есть несколько предложений нашей помощи", - уточнил Ковальчук. В частности, он упомянул возможность сотрудничества по использованию крупных исследовательских комплексов. "Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками - так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники", - пояснил ученый.

По его словам, у Курчатовского института не так давно был опыт сотрудничества с белорусским "Планаром", который изготавливал для российского исследовательского центра небольшую партию оригинальных рентгеновских приборов. И этот опыт оказался положительным. Руководитель института отметил отличное, современное оснащение предприятий, профессионализм сотрудников.