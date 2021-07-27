Минстрой оценил потенциал жилищного строительства в России на три года

Потенциал для строительства нового жилья в России на ближайшие 3-4 года составляет 350 млн кв. м. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Он отметил, что разрешений на строительство сегодня выдано приблизительно на 150 млн кв. м.

Стасишин добавил, что этот объем жилья должен возводиться с использованием эскроу-счетов, при этом параллельно необходимо строить социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял что градостроительный потенциал для строительства нового жилья в России увеличился за последние полгода, но эти темпы пока недостаточны.