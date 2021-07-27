Минтруд предложил отмечать День отца в третье воскресенье октября

Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата - третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещен на общественное обсуждение", - рассказали журналистам в министерстве.

Идея об установлении Дня отца в стране не нова. Ее высказывали разные общественные и политические деятели, например, в 2018 году глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Совсем недавно с этой же идеей выступила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.