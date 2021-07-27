Минздрав России проработает новые меры для борьбы с курением

В числе таких мер, которые планируется проработать: производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения; введение запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях, а также запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ.

"Это позволит не вводить в заблуждение потребителе", - считает замминистра.

Он добавил, что для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры.