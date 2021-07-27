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27.07.2021,  
10:16
Текст:  Алексей Моисеев

Модернизированные иракские БМП-1 получили более совершенные прицелы

В Ираке продолжается совершенствование имеющегося парка БМП-1. Часть находящихся в войсках бронемашин вместо боевого отделения с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и 7,62-мм пулемета ПКТ получили спаренные ЗУ-23-2.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Эти "рогатки" имеют ряд преимуществ, например, они могут обрушить на противника до 2000 снарядов за минуту. Причем расстояние до цели составляет 2500 метров, эффективно поражается как живая сила противника, так и вражеские САУ, БМП, БТР, вооруженные автомобили и другая техника.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Эти орудия установлены во вращающихся башнях с открытым верхом, недавно их снабдили тепловизионным камерами, которые существенно улучшили возможность обнаружения противника в условиях плохой видимости.

Похожие артиллерийские установки также применяются на имеющихся в Ираке гусеничных бронетранспортерах БТР-50.

Еще одним направлением модернизации "копеек" стала установка на них доработанного обитаемого модуля с 23-мм орудием 2А14 и новым прицельным комплексом.

Обе версии улучшенных боевых машин пехоты хорошо себя зарекомендовали в различных операциях против террористических формирований запрещенных в России организаций. В настоящее время они активного эксплуатируются в бригадах Сил народного ополчения, недавно их продемонстрировали на военном параде.

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