Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры

Мошенники научились выманивать деньги у граждан, вовлекая их в фейковые розыгрыши, якобы организованные мессенджерами, пишет РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

Отмечается, что злоумышленники рассылают информацию о конкурсе, который будто бы проводят популярные программы по переписке. Затем кидают ссылку на фишинговый сайт, где размещена информация о призовом фонде, причем сумма указана в долларах. Там же желающим поучаствовать в конкурсе предлагают выбрать любой мессенджер. Сайт выдает размер приза - естественно, сумма указана в американской валюте, как правило, от 10 до 5 тысяч долларов. Но на этом обман не заканчивается, человека направляют в чат к администратору, где ему сообщают, что он попал в топ-100 пользователей соцсети, обещают еще несколько денежных призов. Неожиданно оказывается, что переводить деньги в долларах запрещено, поэтому предлагают конвертировать сумму в рубли. За операцию просят комиссию. Дальше схема стандартная - нужно ввести номер карты, фамилию и имя владельца и трехзначный код на обратной стороне. Затем сообщить код из SMS-сообщения. В результате мошенники получают доступ к счету и оставляют жертву без денег.

В Сбербанке рекомендуют тщательно проверять информацию обо всех конкурсах, если найти сведения об организаторах не получается, отказаться от участия. Также обращают внимание, что при конвертации валюты комиссия взимается автоматически, а все организационные расходы должен брать на себя организатор.