Пути движения всех 65 млн тонн отходов, которые каждый год образуются в России, теперь будут отслеживать в единой электронной системе.

Для этого каждый из 18 тысяч мусоровозов, которые есть в России, оснастят целым комплектом датчиков, которые позволят точно установить, где находится каждая машина, сколько в нее загружено содержимого баков и контейнеров, куда она направляется и сколько километров преодолевает.

"Мы даже точно не знаем, сколько у нас в стране образуется отходов, - объяснил заместитель гендиректора ППК РЭО Алексей Макрушин. - Разные источники дают цифру от 48 млн до 65 млн тонн. Из-за этого сложно рассчитать, какие мощности по переработке отходов нам нужны, где надо построить новые комплексы".

Собирать информацию и следить, чтобы мусоровозы не вываливали мусор в ближайшем лесу, будет государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО). Начало ее эксплуатации ожидается уже в этом году, поголовное подключение всей мусоровозной техники запланировано на следующий.

Уже сейчас все мусоровозы оборудованы датчиком геолокации ГЛОНАСС, однако информация с него пока никуда не передается, сказали в ППК РЭО. После подключения к ГИС УТКО водитель перед отправлением в рейс будет вводить информацию о своем маршруте. Когда маячок мусоровоза покажет отклонение от намеченного пути, у оператора системы загорится тревожный сигнал. Если выяснится, что причина в объезде пробки или ремонте дороги, никаких штрафных санкций, естественно, применяться не будет. Но, если окажется, что водитель решил избавиться от собранных отходов в непредназначенном для этого месте, его и компанию, которой принадлежит мусоровоз, ждет кара.

"На первый раз автомобиль отправят на штрафстоянку на несколько дней, если же нарушение повторится, мусоровоз будет конфискован", - предупредил Алексей Макрушин.

По данным ППК РЭО, чаще всего на незаконные свалки мусор отвозят индивидуальные предприниматели и небольшие компании.

Но одним геодатчиком мусоровозы не обойдутся. В планах ППК РЭО установить на каждом из них еще несколько устройств контроля.

Топливный датчик позволяет судить о пробеге по расходу топлива. Датчик на ось измерит вес содержимого мусоровоза. Датчик на раму, поднимающую мусорные контейнеры, позволит узнать, сколько загрузок было произведено и точный вес содержимого каждой емкости.

Сейчас ППК РЭО прорабатывает технологию установки всех этих датчиков. Передача данных в инфосистему будет стоить 300 рублей в месяц для каждой машины, полагают в компании, так что платежи для населения от всех этих новаций увеличивать не придется.