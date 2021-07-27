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27.07.2021 19:22
Рубрика: Экономика

На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
ЦБ планирует дать людям возможность копить на образование детей, не платя налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со средств на спецсчете. В ближайшее время Банк России обсудит с участниками финансового рынка концепцию, согласно которой в России могут появиться образовательные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-О). Об этом сообщили "РГ" два источника, знакомых с ситуацией. Последняя версия документа есть у "РГ". В пресс-службе Банка России подтвердили, что регулятор принимает участие в обсуждении возможности появления ИИС-О.

Владеть ИИС-О будут родители или дети при условии, что счетом управляет взрослый. Цель накоплений - оплата образования (высшего, среднего специального или дополнительного профессионального), а также дополнительных расходов (например, на общежитие). Минимальный срок ИИС-О составит пять лет, а максимальный лимит взносов на счет - 2 млн рублей (на весь срок действия). По ИИС-О также предусмотрены льготы. По замыслу регулятора, такой ИИС будет освобожден от НДФЛ, а открывать его можно параллельно с ИИС первого или второго типа.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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ИИС - способ инвестирования, который появился в России в 2015 году. По сути, это брокерский счет с льготным налогообложением и ограничениями. Пока есть два вида ИИС - ИИС типа А и ИИС типа Б. У каждого из них своя налоговая льгота, а ограничение одно: нельзя снимать деньги со счета в течение трех лет с момента его открытия без потери этих льгот.

Один из способов повышения доступности высшего образования - программа господдержки образовательного кредитования, запущенная в 2021 году. Однако она не является стимулом для формирования накоплений, так как преследует совсем иные цели, говорится в концепции. Также ее недостаток - неприменимость к видам образования, отличным от высшего. Таким образом, назрел вопрос о появлении дополнительных инструментов, позволяющих накопить на обучение детей.

На рынке российского образования сохраняется высокий спрос среди абитуриентов: несмотря на изменение соотношения бюджетных и платных мест в вузах и иных образовательных организациях, фиксируется и ежегодное увеличение числа студентов, обучающихся на платной основе.

"Одновременно с этим отмечается ежегодный рост стоимости образования, в связи с чем позволить себе оплату, например, высшего образования в ведущих российских вузах может далеко не каждый - средняя заработная плата по стране в 2020 году составила 51 083 рубля (в 2019 году - 47 867 рублей), - говорится в концепции. - Вместе с тем, учитывая текущую экономическую ситуацию и уровень безработицы, который в апреле 2021 года составил 5,4%, готовность семей оплачивать обучение в вузе в ближайшее время, вероятнее всего, не будет увеличиваться".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Пандемия и сопутствующие ей ограничения стали существенным стимулом для развития различных направлений и видов дополнительного образования, в частности дистанционного. "Учитывая, что такое образование в основном является платным, вопрос формирования необходимых финансовых ресурсов является все более актуальным и в данном сегменте", - говорится в документе.

Как следует из концепции, образовательные ИИС существуют в Великобритании, Канаде, США, Японии. Их цель - расширить инвестиционные возможности граждан для формирования целевых накоплений.

"Можно только приветствовать инициативы регулятора по созданию основ для долгосрочного инвестирования в России, - заявил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. - На практике клиенты часто спрашивают, как накопить на образование своих детей, и вот появляется действующий механизм. Возникают сразу вопросы, как будут контролироваться траты. Также концептуально можно предусмотреть зачисление денег от сторонних инвесторов (родственников, благотворительных организаций) и расширить перечень целей для инвестирования, так как часто родственники могут предоставлять средства и на покупку будущей недвижимости".

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Анастасия Алексеевских
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