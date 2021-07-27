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27.07.2021 21:44
Рубрика: Власть

Начался отбор кандидатов на премию "Юрист года"

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Ассоциация юристов России объявила о начале приема и рассмотрения документов на соискание высшей юридической премии страны "Юрист года" в 2021 году. Все документы и материалы принимаются до 15 сентября 2021 года.

Престижная награда присуждается каждый год лучшим правоведам страны: ученым, практикам и законодателям. Традиционно премия вручается по пяти номинациям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание".

Фото: Бориса Кавашкин/ТАСС
Началась подготовка судебных юристов

Напомним, что премия "Юрист года" была учреждена указом президента России в октябре 2009 года. Присуждает награду Ассоциация юристов России.

Каждый раз вручение премии становится большим днем для юридического сообщества. Церемония проходит в профессиональный праздник правоведов - День юриста. В Ассоциации юристов России подчеркивают, что премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством. Получить подробную информацию о премии и порядке ее присуждения, а также скачать образцы документов для подачи заявок можно на сайте Ассоциации юристов России.

Отметим, что вручение премии состоится уже в тринадцатый раз. С 2009 по 2020 год состоялось 12 церемоний награждения, собравших в общей сложности более 10 000 гостей. Лауреатами премии во всех номинациях за эти годы стали 71 человек, среди них выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели.

"Премию вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки", - подчеркнули в АЮР.

Власть Право Происшествия Правосудие

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