Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно отключить

Функция автоматического подключения к сетям Wi-Fi, которая по умолчанию активирована в iPhone, несет в себе угрозу, считает обозреватель Forbes Зак Доффман.

По его словам, в разделе "Настройки - Wi-Fi - Запрос на подключение" лучше сменить значение "Выкл." на "Уведомить" или "Спросить". Такое же значение нужно задать в настройке "Автодоступ к точке".

В таком режиме смартфон не будет самостоятельно подключаться к известным ему беспроводным сетям или устройствам в режиме модема, находящимся неподалеку.

Это, по словам эксперта, необходимо для защиты от автоматического подключения смартфона к поддельным сетям Wi-Fi. Злоумышленники могут создавать точки доступа и называть их так же, как называются популярные общедоступные сети. Например, хакерам не составит труда сымитировать сеть Wi-Fi в общественном транспорте, аэропорту, отеле или сетевых кафе.

Если смартфон окажется в зоне действия такой фальшивой беспроводной сети, он подключится к ней, потому что примет ее за уже известную ему, утверждает Доффман. Если присоединение к такой сети не требует пароля, то передаваемые данные легко перехватить.

Также он советует вообще отказаться от использования общедоступных сетей Wi-Fi и предпочесть сотовую связь. Отметим, что это касается не только iPhone или iPad, но и Android-устройств.