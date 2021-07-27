Названы признаки скорой деградации аккумулятора смартфона

Всем знакома ситуация, когда примерно полтора года использования смартфон начинает неожиданно выключаться на 45-50 процентах, "вырубается" на холоде или при слишком жаркой погоде. Как понять, что аккумулятору смартфона скоро придет конец и его необходимо заменить, рассказал Дмитрий Рябинин, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group.

"В среднем, аккумулятор смартфона теряет 20% своей емкости после 500 циклов зарядки и обычно становится непригодным для использования примерно после 2500 циклов зарядки, т.е. это плавный растянутый процесс деградации. При типичной интенсивности использования в течение как минимум 18 месяцев после покупки смартфона деградация аккумулятора будет незаметна или малозаметна. Производители обычно рассчитывают элементы питания так, чтобы они гарантированно сохраняли большую часть своих свойств два года, поскольку это стандартная продолжительность контракта на операторских рынках и чуть меньше среднего цикла пользования одним смартфоном", - сказал эксперт.

По словам Рябинина, основными признаками того, что аккумулятор теряет свои свойства являются: быстрая разрядка или потеря заряда, невозможность полной зарядки, а также иногда случается деформация корпуса, если аккумулятор долго не использовался или использовался в неправильных условиях. "Физические неисправности встречаются редко, зато довольно часто в фоне могут быть приложения, которые работают некорректно и потребляют слишком много энергии, их влияние можно спутать с деградацией аккумулятора, поэтому лучше следить за фоновой работой приложений. Фактическое состояние аккумулятора можно проверить в настройках или с помощью специальных утилит Accu Battery, dfndr battery и прочих", - уточнил Рябинин.