Названы признаки скорой деградации аккумулятора смартфона

Новости

Пушков ответил на заявление Польши о спасении ЕС от "Северного потока-2" 01:45
Триатлонистка Горбунова из-за падения сошла с дистанции на Играх в Токио 01:40
США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 января 2021 года 00:26
Минобороны построило в Кызыле второй медицинский центр 00:01
Таиланд и РФ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации против ковида 26.07.2021
Дженнифер Лопес рассказала о позволяющей сохранить идеальную фигуру диете 26.07.2021
В посольстве РФ раскритиковали нежелание Франции признавать "Спутник V" 26.07.2021
Комплексы "Ярс" проверяют на марше в Иркутской области 26.07.2021
Захарова предложила США убрать за собой в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане 26.07.2021
Гимнаст Нагорный: Мы - команда победителей 26.07.2021
Далалоян о травме: Эмоции от нашей победы перекрывают всю боль 26.07.2021
Прорыв газопровода в Пермском крае не нарушил газоснабжение потребителей 26.07.2021
На Москву надвигается циклон, затопивший Европу 26.07.2021
В Пермском крае произошло возгорание на газопроводе 26.07.2021
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19 26.07.2021
Стало известно о состоянии Кравчука после операции на сердце 26.07.2021
Рэкетиры в Ставрополье требовали у бизнесмена 30 миллионов рублей 26.07.2021
Порядка 60% из 4 млн домовладений подключат к газу к 2023 году 26.07.2021
В Петербурге женщина выгнала детей-инвалидов с детской площадки 26.07.2021
Фото: На Урале состоялся чемпионат по пожарно-спасательному спорту 26.07.2021
Светлана Разворотнева и Петр Толстой встретились с жителями Москворечья-Сабурова 26.07.2021
В России пройдет эксперимент по маркировке антисептиков 26.07.2021
Ростехнадзор остановил работу крупнейшего на Сахалине угольного разреза 26.07.2021
Чубайс прокомментировал переход на безопасные для климата источники энергии 26.07.2021
Дриусси покинул "Зенит" 26.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
27.07.2021 01:30
Рубрика: Digital

Названы признаки скорой деградации аккумулятора смартфона

Текст: Иван Черноусов
Всем знакома ситуация, когда примерно полтора года использования смартфон начинает неожиданно выключаться на 45-50 процентах, "вырубается" на холоде или при слишком жаркой погоде. Как понять, что аккумулятору смартфона скоро придет конец и его необходимо заменить, рассказал Дмитрий Рябинин, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group.

"В среднем, аккумулятор смартфона теряет 20% своей емкости после 500 циклов зарядки и обычно становится непригодным для использования примерно после 2500 циклов зарядки, т.е. это плавный растянутый процесс деградации. При типичной интенсивности использования в течение как минимум 18 месяцев после покупки смартфона деградация аккумулятора будет незаметна или малозаметна. Производители обычно рассчитывают элементы питания так, чтобы они гарантированно сохраняли большую часть своих свойств два года, поскольку это стандартная продолжительность контракта на операторских рынках и чуть меньше среднего цикла пользования одним смартфоном", - сказал эксперт.

Фото: istock
Эксперты объяснили рост рынка кнопочных смартфонов

По словам Рябинина, основными признаками того, что аккумулятор теряет свои свойства являются: быстрая разрядка или потеря заряда, невозможность полной зарядки, а также иногда случается деформация корпуса, если аккумулятор долго не использовался или использовался в неправильных условиях. "Физические неисправности встречаются редко, зато довольно часто в фоне могут быть приложения, которые работают некорректно и потребляют слишком много энергии, их влияние можно спутать с деградацией аккумулятора, поэтому лучше следить за фоновой работой приложений. Фактическое состояние аккумулятора можно проверить в настройках или с помощью специальных утилит Accu Battery, dfndr battery и прочих", - уточнил Рябинин.

Digital Гаджеты

Главное сегодня

Сборная России завоевала три "золота" в третий день Олимпиады
Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди
Венгрия откроет границы для привитых россиян