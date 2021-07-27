Названы регионы, где берут самые большие "займы до зарплаты"

Москва, Воронежская и Ростовская области лидируют по размеру среднего микрозайма, которые берут жители. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным аналитиков, средний размер микрозаймов в Москве составил 10,35 тысячи рублей, в Воронежской области - 9,89 тысячи рублей, а в Ростовской области - 9,66 тысячи рублей.

В пятерку также вошли Московская (9,61 тысячи рублей) и Белгородская (9,38 тысячи рублей) области.

При этом за год средний размер микрозайма в России в июне вырос на 5,9% - до 8,46 тысячи рублей.