Названы самые доступные направления отдыха в России в августе

Несмотря на то, что июль считается пиком летнего сезона, поток туристов в августе на курорты России может быть не меньше. При этом стоимость отдыха может снижаться по сравнению с июлем. Среди самых доступных направлений на август туроператоры называют Сочи и Геленджик.

По данным туроператора "Алеан", средний чек на комплексные недельные туры в августе, включающие авиаперелет и проживание, в Сочи составляет 38,3 тысячи рублей на человека. В Геленджике такой отдых в августе обойдется в 49,6 тысячи рублей. Для сравнения в Крыму средний чек составляет 51,5 тысячи рублей, а в Анапе - 53,2 тысячи рублей.

По данным туроператора "Дельфин", средняя стоимость тура в Сочи в августе на 10 дней в отель "три звезды" обойдется в 35 - 37 тысяч рублей на человека. То есть на семью из двух взрослых и одного ребенка выйдет около 90 тысяч рублей. В Крыму более доступны Феодосия, Евпатория, а отдых на Южном берегу Крыма будет стоить более 100 тысяч рублей, говорит генеральный директор компании Сергей Ромашкин.

Однако можно сэкономить, если размещаться самостоятельно не в отеле, а в гостевом доме. В этом случае также наиболее доступные варианты также приходятся на Сочи. Самый бюджетный вариант на неделю отдыха в середине августа для размещения семьи из двух взрослых людей и одного ребенка можно найти за 11 тысяч рублей, отмечают в "Алеан". Также найти бюджетные варианты размещения в гостевых домах можно в Анапе по цене от 12 тысяч рублей. А вот в Крыму, например, в Евпатории размещение даже в гостевом доме выйдет заметно дороже - около 18 тысяч рублей.

Если не рассматривать для отдыха в августе только южные направления, то самые бюджетные варианты можно найти в Калининграде и Санкт-Петербурге. Гостевой дом в Калининграде можно найти по 12,6 тысячи рублей в неделю, а в Санкт-Петербурге - за 11,7 тысячи рублей.

Для сравнения, в Подмосковье самый бюджетный вариант размещения в гостевом доме на неделю можно снять за 19 тысяч рублей, в Челябинской области у озер за 23,7 тысячи рублей, в Карелии на берегу Сямозера - за 16,5 тысячи рублей, а в Тюменской области на базе отдыха на берегу озера Верхнее Кривое с термальными бассейнами бюджетный вариант обойдется в 33 тысячи рублей.