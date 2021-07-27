Названы самые доступные направления отдыха в России в августе

Новости

В ГД внесли проект о запрете тратить детские пособия на табак и алкоголь 12:47
Российский боксер Замковой вышел в четвертьфинал ОИ в весе до 69 кг 12:47
В Германии прогремел мощный взрыв 12:39
Эксперт посчитала стоимость "борщевого набора", выращенного на участке 12:28
Россияне проиграли сербам в матче олимпийского турнира по баскетболу 3x3 12:27
Новый тизер: премьера фильма "Не время умирать" снова передвинулась 12:22
Безос предложил NASA $2 млрд за выбор его компании для полета на Луну 12:20
В Архангельске сошел со свай деревянный дом с десятью жильцами 12:17
Ученый объяснил, почему от коронавируса не глупеют 12:08
Заседания СМИД и Совета глав государств СНГ могут пройти в очном формате 12:03
Вокалист культовой группы Metal Church Майк Хоу умер в 55 лет 12:02
Тайваньская штангистка Го Синчжунь победила на Олимпиаде в весе до 59 кг 11:56
ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов РПСС для участия в думских выборах 11:54
Ассанж лишился гражданства Эквадора 11:47
В Минздраве прокомментировали сообщение о прекращении производства сигарет 11:44
Арестован подозреваемый по делу о гибели амурского министра 11:41
Карисса Мур стала первой в истории олимпийской чемпионкой по серфингу 11:35
Глава РЖД наградил работников, не допустивших трагедии на Транссибе 11:33
"Мегафон" создал нового голосового ассистента для абонентов 11:33
Трефилов раскритиковал работу тренеров российских гандболисток на ОИ 11:30
Умер гитарист групп Дэвида Боуи Джон Хатчинсон 11:29
Зиничев предложил создать повсеместно оперштабы по предотвращению ЧС 11:24
Немка Функ выиграла "золото" в гребном слаломе на байдарке-одиночке на ОИ 11:19
В Италии выпал град размером с яблоко 11:18
Соседи рассказали о непростой жизни семьи адмирала Лобанова до убийства 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
27.07.2021 12:08
Рубрика: Экономика

Названы самые доступные направления отдыха в России в августе

Текст: Евгений Гайва
Несмотря на то, что июль считается пиком летнего сезона, поток туристов в августе на курорты России может быть не меньше. При этом стоимость отдыха может снижаться по сравнению с июлем. Среди самых доступных направлений на август туроператоры называют Сочи и Геленджик.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По данным туроператора "Алеан", средний чек на комплексные недельные туры в августе, включающие авиаперелет и проживание, в Сочи составляет 38,3 тысячи рублей на человека. В Геленджике такой отдых в августе обойдется в 49,6 тысячи рублей. Для сравнения в Крыму средний чек составляет 51,5 тысячи рублей, а в Анапе - 53,2 тысячи рублей.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Диета после отпуска обойдется в шесть тысяч рублей

По данным туроператора "Дельфин", средняя стоимость тура в Сочи в августе на 10 дней в отель "три звезды" обойдется в 35 - 37 тысяч рублей на человека. То есть на семью из двух взрослых и одного ребенка выйдет около 90 тысяч рублей. В Крыму более доступны Феодосия, Евпатория, а отдых на Южном берегу Крыма будет стоить более 100 тысяч рублей, говорит генеральный директор компании Сергей Ромашкин.

Однако можно сэкономить, если размещаться самостоятельно не в отеле, а в гостевом доме. В этом случае также наиболее доступные варианты также приходятся на Сочи. Самый бюджетный вариант на неделю отдыха в середине августа для размещения семьи из двух взрослых людей и одного ребенка можно найти за 11 тысяч рублей, отмечают в "Алеан". Также найти бюджетные варианты размещения в гостевых домах можно в Анапе по цене от 12 тысяч рублей. А вот в Крыму, например, в Евпатории размещение даже в гостевом доме выйдет заметно дороже - около 18 тысяч рублей.

Если не рассматривать для отдыха в августе только южные направления, то самые бюджетные варианты можно найти в Калининграде и Санкт-Петербурге. Гостевой дом в Калининграде можно найти по 12,6 тысячи рублей в неделю, а в Санкт-Петербурге - за 11,7 тысячи рублей.

Для сравнения, в Подмосковье самый бюджетный вариант размещения в гостевом доме на неделю можно снять за 19 тысяч рублей, в Челябинской области у озер за 23,7 тысячи рублей, в Карелии на берегу Сямозера - за 16,5 тысячи рублей, а в Тюменской области на базе отдыха на берегу озера Верхнее Кривое с термальными бассейнами бюджетный вариант обойдется в 33 тысячи рублей.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Мишустин назвал предельные цены на билеты дальневосточной авиакомпании
Пушков ответил на заявление Польши о спасении ЕС от "Северного потока-2"
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры
Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов