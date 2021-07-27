Нелегальных сигарет в продаже должно стать меньше

Лицензировать придется производство, хранение и поставки табачных изделий и сырья, а также оптовую торговлю ими. Производители немаркируемых табачных изделий и табачного сырья, а также оптовики должны будут передавать информацию об объеме производства и оборота табачных изделий в ЕГАИС. Оборудование для производства табачных изделий и сырья должно быть зарегистрировано. И если оно не используется, должно быть законсервировано. При этом информация о маркированной табачной продукции будет внесена в ЕГАИС автоматически.

По оценкам экспертов, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2019 годы увеличилась с 1,5% до 15%. В прошлом году она сократилась до 7%. Однако во многом благодаря ограничениям из-за коронавируса, отмечают авторы законопроекта. Снятие ограничений может снова привести к росту нелегальной продукции на рынке. Кроме того, с 1 января 2021 года увеличены ставки акциза на табачную продукцию сразу на 20% по сравнению с 2020 годом. Это повышает риски дальнейшего роста объемов нелегального производства и оборота табачной продукции.

Доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2019 годы выросла с 1,5% до 15%

Ранее глава минпромторга Денис Мантуров говорил, что впервые за шесть лет в 2020 году в России доля контрафакта в табачной промышленности снизилась с 15,6 до 10,2%. Однако он признал, что в этом году наблюдается рост поставок нелегальных сигарет. Потери бюджета от недополученных табачных акцизов оцениваются в 100 млрд рублей в год.

По оценке председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, доля нелегального рынка в 15% - это около 90 млрд рублей в год недополученных налогов. При этом на конечной цене продукции это не скажется, уверен эксперт. Производителю потребуется потратить условную тысячу рублей на саму лицензию и скачать программу. Влияют на цену пачки сигарет акцизы, а они уже в этом году повышены.

Тем временем

Минфин упростит процедуру декларации для импортного шампанского. При передекларировании винодельческой продукции проводить испытания не потребуется - достаточно подать заявку на сайт Росаккредитации, следует из разъяснения минфина. В обращение такую продукцию разрешается выпускать только при наличии декларации о ее соответствии техрегламентам ЕАЭС. Но в них нет классификации видов винодельческой продукции. Если у производителя уже есть такая декларация и сохранены физические, химические и другие свойства продукции, то заменить декларации можно в упрощенном режиме.