Найдена 100-тысячелетняя окаменелость гигантской летучей мыши-вампира

В Аргентине палеонтологи при обследовании жилища вымершего гигантского ленивца обнаружили окаменелую челюсть вымершего вида летучих мышей Desmodus draculae, возраст которой оценивается примерно в 100 тысяч лет.

Статья исследователей опубликована в журнале Ameghiniana, а коротко о ней рассказывает Sci News. Окаменелость датирована эпохой позднего плейстоцена. Она была найдена на палеонтологическом участке недалеко от юго-восточной части Буэнос-Айреса.

Ученые уже идентифицировали это существо. Им оказалась вымершая гигантская летучая мышь из семейства Desmodus draculae. Конкретно же найденная особь принадлежит к подсемейству Desmodontinae (летучие мыши-вампиры), которое включает три вымерших и три живых вида.

Представители вымершего вида Desmodus draculae населяли Центральную и Южную Америку с эпохи плейстоцена до эпохи раннего голоцена. Впервые они были описаны в 1988 году. Окаменелости этих существ находили не только на территории Аргентины, но и в Мексике, Эквадоре, Бразилии, Венесуэле, Белизе и Боливии.

"В данном случае окаменелая челюсть Desmodus draculae была найдена в пещере или норе диаметром 1,2 метра, - говорит палеонтолог Даниэль Тассара. - Эта нора или пещера, вероятно, принадлежала вымершему гигантскому ленивцу из семейства Mylodontidae. Мы не знаем, для чего проник этот "вампир" внутрь. Возможно, он хотел поесть, укрыться или сам стал жертвой другого животного".

По словам эксперта, Desmodus draculae был последним из гигантских летающих млекопитающих. Размах крыльев этого существа достигал 50 сантиметров, при этом масса тела составляла 60 граммов. Это была самая крупная из известных летучих мышей-вампиров всех времен.

"По своим размерам Desmodus draculae превосходил, например, клавиатуру компьютера и был значительно больше, чем его ныне живущие родственники", - говорит доктор Сантьяго Брисуэла, палеонтолог из Национального университета Мар-дель-Плата.

Название эти существа получили в честь легенд о Трансильвании и графе Дракуле, так как источником пищи летучих мышей-вампиров является кровь. На самом деле, отмечает соавтор исследования доктор Мариано Магнуссен, это "миролюбивые существа, которые в течение нескольких минут могут пить кровь животных, а иногда и людей, не доставляя им дискомфорта".

"Плохо только то, что они способны передавать бешенство и другие заболевания, если они инфицированы. Несомненно, доисторические представители этого семейства вели себя подобным образом", - заключает доктор Магнуссен.