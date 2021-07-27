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27.07.2021 21:35
Рубрика: Экономика

Органические отходы станут удобрениями и биогазом

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Создание объектов компостирования, на которые будут вывозить органические отходы, попавшие в мусорные баки, обойдется стране в 76,8 млрд рублей. Их совокупная мощность к 2030 году должна достичь 12,8 млн тонн перерабатываемой органики в год, а инвестиции в их создание составят около 6 тысяч рублей за тонну мощности, рассказали в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

"Этот сектор отрасли по обращению с отходами создаст 2,5 тысячи новых рабочих мест и сформирует более 1,9 млрд рублей ежегодных налоговых отчислений, - сказал "РГ" гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - Органические отходы будут переработаны в технологические грунты для рекультивации полигонов, органические удобрения для сельского хозяйства или в биогаз для выработки электричества".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Органические отходы составляют около 30% содержимого мусорных баков, показали исследования. Сейчас их чаще всего отвозят на полигоны. При неправильном хранении они становятся источником зловония, привлекают птиц и грызунов.

Предполагается, что все объекты обработки отходов мощностью более 75 тысяч тонн в год будут оснащены участками для переработки органики. Для этого будут отбирать всю мелкую фракцию размером до 70 мм, поскольку среди таких отходов основная часть - как раз органика.

Органика из смешанных отходов выделяется на последнем этапе сортировки, уточнил эксперт тематической площадки ОНФ "Экология" Александр Коган. По его словам, туда попадает доля примесей - стекла, пластика, поэтому получить чистый конечный продукт можно только при идеальном раздельном сборе отходов, но с этим пока большие проблемы.

"Скорее всего, на переработку попадут органические отходы, собранные из кафе, ресторанов, отелей, крупных магазинов, - сказал старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев. - В контейнерах у жилых домов слишком разнородный мусор, в нем могут быть самые разные вкрапления, в том числе опасные вещества".

В ППК РЭО заверяют, что современные технологии переработки органических отходов позволят обойтись без зловония, никаких неудобств людям ни при сборе, ни при компостировании не будет.

Объекты обработки отходов мощностью более 75 тысяч тонн в год оснастят участками для компостирования органики

"Создание объектов по переработке органических отходов позволит сократить вывоз на зловонные свалки, от этого выиграют все, - добавил Александр Лебедев. - Однако сами по себе они вряд ли смогут заработать деньги или в обозримом будущем окупить вложения. Им потребуются дотации". По его данным, сейчас невозможно продать органические отходы. Даже крупные торговые центры, в которых образуется много пищевых отходов на фудкортах, а также масса нереализованных продуктов с полок супермаркетов, вынуждены договариваться с фермерами, чтобы те сами вывезли у них остатки пищи. Это позволяет магазинам экономить на оплате транспорта для вывоза этих отходов, а сельхозпроизводители получают ценное сырье.

Необходимость субсидий переработчикам органики признают и в ППК РЭО. Однако там надеются, что при господдержке и предоставлении приоритетов производителям продукции из отходов при государственных и муниципальных закупках это занятие все-таки может стать доходным, а на их товар будет устойчивый спрос.

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