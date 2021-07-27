От коронавируса умер актер Юрий Огульник

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Юрий Огульник умер от коронавирусной инфекции на 77-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Евгения Славутина, художественного руководителя московского театра МОСТ, в котором служил Юрий.

"Это произошло сегодня ночью. Он лежал в больнице с ковидом", - сказал худрук.

О дате и месте прощания и похорон актера станет известно позднее.

Юрий Огульник родился 25 марта 1945 года. В 1967-м окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности "математика".

В 1964-м впервые вышел на сцену в качестве актера. В 1982-м поступил в студию Студенческого театра университета, затем продолжил работу в театре МОСТ, дебютировав в спектакле "Счастливый неудачник".

Снялся в сериалах "Адвокат", "Преступление будет раскрыто" с Юлией Меньшовой, в драме "Яма. Наши дни".