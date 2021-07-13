"Надо уходить в 80 лет": Владимир Меньшов в конце жизни думал о смерти

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью со своим отцом, Народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым, которое было записано ею в конце апреля, незадолго до смерти знаменитого режиссёра.

В ходе почти полуторачасовой беседы они, в частности, затронули тему смерти.

Юлия Владимировна спросила отца, как он относится к тому, что многие представители его поколения уже ушли из жизни.

Владимир Валентинович ответил: "Спокойно". "Моему поколению - пора, именно и так и надо уходить: один за одним в 80 лет. Уходить надо, ничего не поделаешь". По словам Меньшова, это - естественный процесс.

На вопрос о том, думает ли он сам о смерти, Меньшов ответил - да, думает. "Чтобы где-то не на улице скосило, а как-то все-таки в постели умереть спокойно. И закончить дела", - добавил он.

Речь идёт не о том, чтобы "гроб примерять и мерки снимать", а подводить итог жизни, пояснил Меньшов, заявив, что это не страшно - страшно было бы лет в пятьдесят.

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля на 82-м году жизни.

Ранее сообщалось, что последний проект, в котором принимал участие Меньшов, закончат его коллеги.