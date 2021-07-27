Пойман мощный импульс, летевший к Земле 7,5 миллиарда лет

Сразу две международные команды астрономов параллельно опубликовали собственные исследования о мощной вспышке энергии, зафиксированной 26 августа 2020 года космическим гамма-телескопом Fermi. Это событие, получившее наименование GRB 200826A, длилось всего 0,65 секунды и стало самым коротким в своем роде.

Обе статьи одновременно появились в журнале Nature Astronomy, а коротко об их содержании рассказывает Phys.org. Первая команда во главе с Бин-бин Чжаном из Нанкинского университета в Китае исследовала гамма-лучи. Второй коллектив, возглавляемый Томасом Аумада из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, в своей работе описывает затухающее многоволновое "послесвечение" GRB.

Поясним, что GRB - это самые мощные события во Вселенной, которые возможно обнаружить даже на расстоянии в миллиарды световых лет. Их классифицируют как длинные или короткие, обычно такое событие занимает чуть больше или чуть меньше двух секунд. Длинные всплески ученые связывают с гибелью массивных звезд, а короткие могут быть связаны и с другим сценарием.

В данном случае событие GRB 200826A представляло собой мощный импульс высокоэнергетического излучения, который летел к Земле от своего источника около половины возраста Вселенной, то есть порядка 7-7,5 миллиарда лет. Он длился всего лишь 0,65 секунды и оказался рекордсменом по времени - это самый короткий гамма-всплеск, вызванный гибелью массивной звезды, которую когда-либо наблюдали астрономы.

"Мы и ранее знали, что некоторые гамма-всплески массивных звезд могут регистрироваться как короткие события, но до сих пор думали, что это связано с ограничениями в возможностях работы наших инструментов, - говорит Бин-бин Чжан. - Но этот всплеск оказался особенным, потому что он определенно классифицируется как кратковременный гамма-всплеск, а другие свойства указывают на его происхождение от коллапсирующей звезды. Теперь мы знаем, что умирающие звезды также могут испускать короткие всплески".

"Это событие фактически закончилось так быстро, как будто его почти и не было, - говорит Томас Аумада. - Тем не менее, этот всплеск излучения содержит в 14 миллионов раз больше энергии, чем вся галактика Млечный Путь содержала ее за такой же период времени. Это делает его одним из самых мощных кратковременных гамма-всплесков, когда-либо наблюдавшихся".

Авторы работы объясняют, что когда у звезды, более массивной, чем наше Солнце, заканчивается ее "топливо", то ядро внезапно коллапсирует и образует черную дыру. По мере того, как материя вращается в сторону черной дыры, часть ее вырывается в виде двух мощных струй.

Они устремляются наружу в противоположных направлениях со скоростью, почти равной скорости света. Астрономы обнаруживают гамма-всплеск только тогда, когда одна из этих струй направлена в сторону Земли.

Каждая струя проходит сквозь звезду, производя импульс гамма-лучей, который изначально может длиться до нескольких минут. После взрыва звезда быстро расширяется как сверхновая. Наблюдения Fermi показали, что мощные вспышки способны маскироваться под короткие гамма-всплески.

Кстати, данный сигнал также был пойман аппаратом NASA Wind, который вращается на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, и аппаратом Европейского космического агентства Mars Odyssey, который вращается вокруг Марса с 2001 года. Импульс зафиксировал и спутник агентства INTEGRAL.