Получить пособие по безработице станет проще

Вскоре для получения пособия россиянам, оставшимся без работы, больше не надо будет предоставлять никаких справок. Минтруд намерен закрепить это правило на постоянной основе. Ведомство подготовило и представило на общественное обсуждение проект соответствующего постановления правительства.

"Ранее для получения пособия гражданину нужно было предоставить справку о среднем заработке от работодателя. Теперь, в связи с поправками в закон о занятости, направленными на развитие дистанционных форм взаимодействия, устанавливается новый порядок. Согласно предлагаемым изменениям, сведения о среднем заработке гражданина центры занятости смогут получать в порядке межведомственного взаимодействия из Пенсионного фонда России (ПФР)", - сообщили "РГ" в минтруде.

Этот порядок действовал и ранее, так как в прошлом году из-за пандемии были введены временные правила регистрации россиян в качестве безработных. Теперь его предлагают установить на постоянной основе.

Для стабильной экономической системы допустимый уровень безработицы должен составлять менее 5% от экономически активного населения. Весной в России этот показатель был 5,2%, а осенью прошлого года - 6,4%. Такой всплеск безработицы спровоцировала пандемия. Из-за вынужденных ограничений больше всего пострадали сфера торговли и услуг. Тогда власти разработали целый комплекс мер поддержки безработных. Так, минимальное пособие по безработице было увеличено в три раза. А максимальное - в полтора раза. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей, а с апреля прошлого года его увеличили до уровня минимального размера оплаты труда - до 12 130 рублей. Такое же увеличенное пособие получали и индивидуальные предприниматели, вынужденные остановить деятельность из-за ковидных ограничений. Сегодня в России, по оценке минтруда, около 1,3 млн граждан зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных. Правительство до конца года выделит более 10 млрд рублей на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных. На эти деньги можно переобучить почти 170 тысяч человек. Также сейчас прорабатывается идея выделять дополнительные средства людям, которые захотят переехать в другой регион с целью трудоустройства там.