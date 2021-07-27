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27.07.2021 20:55
Рубрика: Экономика

Получить пособие по безработице станет проще

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Вскоре для получения пособия россиянам, оставшимся без работы, больше не надо будет предоставлять никаких справок. Минтруд намерен закрепить это правило на постоянной основе. Ведомство подготовило и представило на общественное обсуждение проект соответствующего постановления правительства.
Сегодня в России около 1,3 млн граждан зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных. Фото: Сергей Михеев Сегодня в России около 1,3 млн граждан зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных. Фото: Сергей Михеев
Сегодня в России около 1,3 млн граждан зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных. Фото: Сергей Михеев

"Ранее для получения пособия гражданину нужно было предоставить справку о среднем заработке от работодателя. Теперь, в связи с поправками в закон о занятости, направленными на развитие дистанционных форм взаимодействия, устанавливается новый порядок. Согласно предлагаемым изменениям, сведения о среднем заработке гражданина центры занятости смогут получать в порядке межведомственного взаимодействия из Пенсионного фонда России (ПФР)", - сообщили "РГ" в минтруде.

Фото: Администрация Буздякского района Башкирии
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Этот порядок действовал и ранее, так как в прошлом году из-за пандемии были введены временные правила регистрации россиян в качестве безработных. Теперь его предлагают установить на постоянной основе.

Для стабильной экономической системы допустимый уровень безработицы должен составлять менее 5% от экономически активного населения. Весной в России этот показатель был 5,2%, а осенью прошлого года - 6,4%. Такой всплеск безработицы спровоцировала пандемия. Из-за вынужденных ограничений больше всего пострадали сфера торговли и услуг. Тогда власти разработали целый комплекс мер поддержки безработных. Так, минимальное пособие по безработице было увеличено в три раза. А максимальное - в полтора раза. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей, а с апреля прошлого года его увеличили до уровня минимального размера оплаты труда - до 12 130 рублей. Такое же увеличенное пособие получали и индивидуальные предприниматели, вынужденные остановить деятельность из-за ковидных ограничений. Сегодня в России, по оценке минтруда, около 1,3 млн граждан зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных. Правительство до конца года выделит более 10 млрд рублей на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных. На эти деньги можно переобучить почти 170 тысяч человек. Также сейчас прорабатывается идея выделять дополнительные средства людям, которые захотят переехать в другой регион с целью трудоустройства там.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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