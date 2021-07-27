Посольство Кубы в Париже атаковали "коктейлями Молотова"

Во вторник посольство Кубы в Париже было атаковано с применением зажигательных смесей. В результате нападения неизвестных лиц был причинен ущерб зданию, но не пострадали те дипломаты и сотрудники технического состава, которые работают в кубинской миссии во Франции.

По данным кубинского государственного издания Cubadebate, в здание посольства были брошены три бутылки с "коктейлем Молотова", две достигли внешнего периметра посольства, а одна не долетела до него. В результате возник пожар, который сначала тушили сотрудники дипмиссии. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли полиция и пожарные.

Министерство иностранных дел Кубы осудило нападение и разместило в соцсетях фотографии поврежденного здания, написав: "Непосредственную ответственность за эти действия несут те, кто разжигает насилие и ненависть против нашей страны". Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в Twitter осудил "террористический акт с применением коктейлей Молотова против нашего посольства в Париже".

"Я считаю, что правительство США несет ответственность за его непрерывные кампании против нашей страны, которые поощряют такое поведение, и за призывы к безнаказанному насилию с ее территории", - отметил глава кубинской дипломатии. Родригес также опроверг информацию о предполагаемых массовых вспышках инфицирования на острове, распространенную в социальных сетях. "Куба находится в полном спокойствии", - подчеркнул министр, добавив, что утверждение о беспорядках неверно. Оно, по словам Родригеса, происходит при соучастии транснациональных корпораций и цифровых платформ, которые нарушают правила своего сообщества и распространяют сообщения ненависти и лжи.

На ежедневной пресс-конференции министерства иностранных дел Франции во вторник было заявлено, что правительство этой европейской страны осуждает нападение на посольство Кубы в Париже. Власти Франции начали судебное расследование для определения виновных в этом преступлении, которое причинило материальный ущерб и поставило под угрозу жизнь нескольких людей, включая женщин и детей.

Кубинские посольства в городах по всему миру стали ареной стихийных митингов как за, так и против реакции кубинского правительства на массовые протесты, которые произошли на острове в начале июля из-за нехватки продовольствия, высоких цен, недовольства мерами в отношении пандемии коронавируса. Гавана обвинила правительство США в проведении кампании в социальных сетях, направленной на дестабилизацию ситуации в этой карибской стране.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о планах ввести целевые индивидуальные санкции в отношении должностных лиц и организаций кубинского режима.