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27.07.2021 12:08
Рубрика: В мире

Президент Республики Сербской: Мы обязаны поддерживать антифашистские традиции

Текст: Александр Борисов
27 июля 1941 года в городе Дрвар произошло восстание, ознаменовавшее начало борьбы народов Боснии и Герцеговины против фашистских оккупантов и их приспешников во Второй мировой войне. Президент Республики Сербской Желька Цвиянович поздравила соотечественников с годовщиной этого знаменательного события.
Памятник сербским "Борцам за свободу" в Невесине (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов

"Сербский народ в геройской борьбе за существование и свободу принёс огромные жертвы, которые нас обязывают сохранять славное наследие антифашистских традиций и память о всех пострадавших, а также оберегать и усиливать Республику Сербскую для будущих поколений", - подчеркнула глава РС.

"Российская газета" обратилась за комментарием к ректору Университета Восточного Сараево Милану Куличу, который рассказал, что "восстание 13 июля 1941 года в Черногории против итальянских оккупантов поднял сербский народ, восстание в Дрваре в Западной Боснии 27 июля 1941 года поднял сербский народ, восстание на территории нынешней Хорватии в местечке Срб организовали сербы".

"Разве сегодня можно пренебрегать тем фактом, что до 1943 года около 90 процентов антифашистских сил в Югославии составляли сербы, - констатировал ученый. - В отличие от некоторых своих соседей, которые сегодня кичатся антифашизмом, у сербов не было собственных дивизий СС".

Милан Кулич сделал акцент на том, что, по его мнению, "эти исторические факты не смеет никогда забыть сербский народ, а также все те, кто действительно почитает жертв нацизма и фашизма, все те, кто 9 мая прославляет в качестве даты нового рождения, лучше сказать - воскресения цивилизованной Европы".

"Сербский народ должен гордиться своим вкладом в борьбу с величайшим злом, угрожавшим всему человечеству, - резюмировал ректор. - Мы горды тем, что вместе с другими свободолюбивыми народами внесли вклад в слом хребта фашизму и нацизму. Поэтому крайне важно правильно учить наши подрастающие поколения, укреплять их понимание прошлого, важности Победы над фашизмом, тяжести принесенных жертв и самой борьбы за свободу, а также создавать заслон любому облику исторического ревизионизма, особенно, возрождению идеологии зла".

Республика Сербская продолжает борьбу с фальсификацией истории
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