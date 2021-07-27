Прививка не может повлиять на бессмертную душу, считают в РПЦ

Невозможно повлиять на душу человека с помощью вакцинации, и религиозной составляющей в вопросе прививки нет, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Нужно отличать религию от мотивации человека​​​. Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу, - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". - Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу. Иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин".

По мнению председателя Синодального отдела, с точки зрения церкви здесь вообще нет религиозной составляющей, а поиск вероучительных причин для отказа от прививки - это крайне специфическая трактовка религиозности.

"Церковь никогда не выступала против вакцинации, и понятно, что в современном мире вакцинация - это единственный способ остановить распространение этой страшной болезни, с которой мы столкнулись", - цитируют Владимира Легойду РИА Новости.

Легойда отметил при этом, что церковь не настаивает на административных мерах в отношении обеспечения вакцинации в обществе.

"Мы считаем, что решение, безусловно, должно приниматься человеком добровольно, но это вопрос состояния его здоровья и основательной консультации с врачом, который сможет сказать, есть ли у конкретного человека противопоказания против конкретной вакцины", - подчеркнул Владимир Легойда.

Бесплатная вакцинация для священников московских приходов, согласно циркуляру управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, проходит в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия.