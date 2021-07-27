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27.07.2021 23:05
Рубрика: В мире

Проблемы с психикой доводят все больше солдат США до суицида

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Пентагон зафиксировал резкий рост числа самоубийств в армии США. Усугубляющаяся год от года проблема суицида в рядах звездно-полосатых военных "глубоко обеспокоила" министра обороны Ллойда Остина, который признался в этом во время визита на Аляску. Здесь, на одной из самых северных американских военных баз Эйлсон, наряду с победными реляциями о стратегическом значении Аляски для "проецирования силы" в Индо-Тихоокеанский регион прозвучали и малоприятные для Пентагона суицидальные факты. Как выяснилось, именно в этом суровом регионе военные США стали все чаще и чаще накладывать на себя руки.

По данным газеты USA Today, с начала года среди расквартированных на Аляске 11,5 тысячи военнослужащих подтверждено уже шесть таких инцидентов и еще несколько расследуются (за весь 2020 год произошло столько же). Печальная тенденция, впрочем, отражает общую картину в армии США, где количество случаев фатального самострела стабильно увеличивается. Так, в 2018 году в рядах американской армии, ВВС, корпусе морской пехоты и на флоте было зафиксировано 326 самоубийств, в 2019-м - 350, а в 2020-м уже 385. Если учесть, что в 2009-2010 годах таких ЧП фиксировалось около 160, то двукратный рост "не боевых потерь" за последние десять лет не может не вызывать тревогу в руководстве минобороны США.

Фото: REUTERS
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Ранее эксперты Пентагона, изучавшие причины суицидальных настроений в войсках, пришли к выводу, что не в последнюю очередь на психологическом состоянии американских военнослужащих отрицательно сказываются регулярные командировки в "горячие точки" - Афганистан и Ирак, и сокращение времени, которое солдатам и офицерам удавалось проводить в кругу семьи.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что военные стали вести более рискованный образ жизни, увлекаться наркотиками и алкоголем, что привело к падению дисциплины в подразделениях. Еще в 2010 году в специальном докладе минобороны США на эту тему отмечалось, что командиры "подводят своих солдат, будучи не в состоянии выявить признаки проблем". Судя по тому, что спустя более 10 лет ситуация с самоубийствами в армии США лишь усугубилась, предложенных мер оказалось недостаточно.

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