Прокуратура просит 8 лет колонии для генерала Милейко по делу о мошенничестве

Военная прокуратура просит Реутовский гарнизонный военный суд приговорить к 8 годам лишения свободы в колонии бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко. Об этом сообщает ТАСС.

Как напоминает агентство, генерал обвиняется в мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе. По данным следствия, там супруга бывшего высокопоставленного руководителя, открыла парикмахерскую. Приговор по делу должен быть провозглашен 30 июля.

При этом для бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилла Прокудина надзорное ведомство попросило в два раза меньше - 4 года колонии.

Ущерб по делу составляет более 18,5 миллиона рублей. Следствие и гособвинение настаивают, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице Милейко. Кроме Милейко и его супруги в деле фигурируют давший признательные показания (но перед предъявлением обвинения в окончательной редакции отказавшийся от них) начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин. Генерал Милейко вину отрицает.