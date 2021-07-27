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27.07.2021 20:25
Рубрика: Власть

Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Быстрое восстановление секторов экономики России сопровождается ростом инфляции. Владимир Путин заявил, что правительство и ЦБ должны координировать действия в борьбе с ней.
Шаги по борьбе с инфляцией должны быть выверены и сбалансированы, подчеркнул президент на совещании. Фото: РИА Новости Шаги по борьбе с инфляцией должны быть выверены и сбалансированы, подчеркнул президент на совещании. Фото: РИА Новости
Шаги по борьбе с инфляцией должны быть выверены и сбалансированы, подчеркнул президент на совещании. Фото: РИА Новости

Во вторник президент в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. В ходе обсуждения Владимир Путин предложил сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Глава государства отметил роль внешних факторов в российских инфляционных процессах.

"Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками", - сказал он.

Восстановление мировой экономики продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот процесс связан и с инфляционными рисками

Путин напомнил, что в США инфляция превысила пять процентов, при том, что целевой показатель у них был где-то в районе двух процентов. "И уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15 процентов. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот отсюда инфляция", - пояснил российский президент. По его словам, это отражается на всей мировой экономике, учитывая значимость американской экономики и доллара как самой востребованной резервной валюты в мире.

В России сегодня фиксируется быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики и рынка труда. Эти процессы также сопровождаются ростом инфляции, отметил Путин. "Которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры", - отметил он.

Напомним, что годовая инфляция в России по состоянию на прошлую неделю находилась на уровне 6,5% при таргете в 4%. Чтобы затормозить инфляцию ЦБ РФ в марте начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики, а в минувшую пятницу поднял ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 6,5%.

Фото: Reuters
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"Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были - еще раз хочу это подчеркнуть - скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать", - сказал Путин.

Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в этой сфере. Кроме того, президент попросил министра финансов Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии "большой двадцатки", в которых тот принимал участие. "Он мне уже об этом докладывал, но все-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране", - заключил президент.

Отметим, что в совещании приняли участие руководитель администрации Кремля Антон Вайно, помощник главы государства Максим Орешкин, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, глава минфина Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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