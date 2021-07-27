Путин заявил о росте инфляции при быстром восстановлении экономики

Восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. При этом президент подчеркнул, что такой процесс связан с высокими инфляционными рисками.

"Скажем, в США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15 процентов. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот отсюда инфляция", - пояснил Путин.

В России также фиксируется быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики и рынка труда. Но эти процессы также сопровождаются ростом инфляции, отметил Путин. "Которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры", - сказал он.

По словам президента, правительство и Центробанк реагируют соответствующим образом. "Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были - еще раз хочу это подчеркнуть - скоординированы, выверены и сбалансированы", - поручил Путин.