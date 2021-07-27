Архитекторы получат гранты на проекты мостов через Москву-реку - Собянин

Архитекторы получат гранты на проекты автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку. Такое решение принято сегодня на заседании президиума правительства города. В постановлении, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным, говорится, что победителям открытого конкурса из бюджета города будет направлено на разработку проектов автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку грантов на общую сумму до 150 миллионов рублей.

Победители конкурса должны разработать архитектурно-градостроительные концепции для строительства семи мостов через Москву-реку, включая три автомобильных - в створе ул. Мясищева (свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы); в створе ул. Новозаводская (свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы); в створе Берегового проезда (свяжет районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники). Кроме того, работа будет вестись над четырьмя пешеходными мостами - на ул. Островная (свяжет Мневниковскую пойму с районом Крылатское); в Нагатинском Затоне (свяжет район с парком "Остров мечты" и Южным речным вокзалом) - с возможностью проезда специализированной уборочной техники; в сторону парка Фили (свяжет парк и Мневниковскую пойму); через водоотводный канал Москвы-реки (свяжет Болотную и Крымскую набережные).

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе - 30 июля. Рассмотрение и оценку конкурсных заявок планируется провести 3 августа 2021 года.