Бирюков: В Москве завершается ремонт Большого Каменного моста

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по укладке асфальта на правобережной части Большого Каменного моста, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время на второй части сооружения завершено армирование и бетонирование несущей плиты проезжей части, - отметил он. - Продолжается монтаж гранитной облицовки, начали делать гидроизоляцию и временное асфальтовое покрытие. Непосредственно перед запуском движения будет уложен еще один слой асфальтобетона".

Заммэра подчеркнул, что реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, что позволило в декабре прошлого года досрочно открыть для движения первую часть моста.

"Объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный, фактически мы полностью пересоберем мост, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения, - рассказал Петр Бирюков.- При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет".

Бирюков пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.

Напомним, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.