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27.07.2021 08:25
Рубрика: Власть

Бирюков: В Москве завершается ремонт Большого Каменного моста

Текст: Ирина Огилько
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по укладке асфальта на правобережной части Большого Каменного моста, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"В настоящее время на второй части сооружения завершено армирование и бетонирование несущей плиты проезжей части, - отметил он. - Продолжается монтаж гранитной облицовки, начали делать гидроизоляцию и временное асфальтовое покрытие. Непосредственно перед запуском движения будет уложен еще один слой асфальтобетона".

Заммэра подчеркнул, что реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, что позволило в декабре прошлого года досрочно открыть для движения первую часть моста.

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"Объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный, фактически мы полностью пересоберем мост, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения, - рассказал Петр Бирюков.- При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет".

Бирюков пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.

Напомним, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

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