ГИБДД зафиксировала в Москве 223 наезда на детей за полгода

За 6 месяцев этого года ГИБДД столицы зарегистрировала 223 наезда на детей-пешеходов, два ребенка погибли, 230 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ведомства.

Анализ всех наездов на детей-пешеходов на дворовых территориях показал, что ДТП происходили из-за того, что дети неожиданно выходили из-за припаркованного транспорта, или по причине того, что водитель не соблюдал скоростной режим.

Каждый четвертый наезд происходил на внутридворовой территории, а чаще всего пострадавшими оказывались дети в возрасте от 6 до 9 лет. Только в понедельник во дворах произошло два таких наезда. В первом случае 11-летний мальчик на Мичуринском проспекте во дворе дома 19 к. 3 выскочил из подъезда и, не глядя по сторонам, побежал на игровую площадку. В результате он попал под колеса автомобиля Hyundai Creta. С предварительным диагнозом "закрытый перелом левой лодыжки и перелом берцовой кости" ребенок был госпитализирован.

Во втором случае на Новомарьинской улице во дворе дома 15 8-летний мальчик отбежал от мамы и попал под колеса автомобиля Fiat. С предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга" он был госпитализирован.