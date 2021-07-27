О том, как работают секретные шифровальные машины, многие знают лишь понаслышке из фильмов и шпионских детективов.

Докопаться до сути любителям тайных материалов скоро поможет экспозиция первого в России музея криптографии, который откроется в Москве предстоящей осенью. Он "пропишется" в здании конца XIX века, которое десятилетиями было засекречено. Место историческое и символичное - именно здесь в советское время размещалась марфинская "шарашка", где разрабатывали аппаратуру для шифрования телефонной связи.

В круге третьем

У здания на Ботанической улице сложная судьба. В разное время тут находились и приют для солдатских детей, и стихийный военный госпиталь, и колония для трудных подростков, и секретные лаборатории научно-исследовательского института автоматики. Больше это место известно как спецтюрьма Министерства госбезопасности СССР. Заключенных часто привлекали к разработке аппаратуры для радиоразведки. Трудился тут и писатель Александр Солженицын. Позже он напишет о "шарашке" роман "В круге первом". По словам историка Александра Дюльденко, существует книга с похожим названием - "В круге третьем". Это своего рода альтернативная версия сотрудника НИИ и одного из разработчиков секретной техники. Единственный экземпляр машинописной рукописи с фотографиями и чертежами, заметил Дюльденко, впервые увидит широкая публика как раз в новом музее. Он строится на частные деньги и задумывается как культурно-просветительский центр. "Мы хотим вернуть моду на науку и объяснить, что информационная безопасность в наши дни касается каждого из нас, - говорит Вартан Хачатуров, генеральный директор научно-производственной компании "Криптонит", создающей музей. - Дети, увлеченные математикой или инженерией, могут тут заниматься и готовиться, например, к олимпиадам по криптографии".

Влюблять в науку и школьников, и взрослых собираются с помощью образовательных курсов, воркшопов, лекций, кинопоказов. Мечтают создатели музея и о фестивале научного кино. Директор музея Лидия Лобанова признается, что концепция музейного пространства далась непросто: криптография как наука большую часть своей истории была секретной, потому публичных материалов о ней мало. Основная экспозиция музея займет два этажа - ее решено выстроить по принципу обратной хронологии: от настоящего к прошлому. То есть путешествие в науку начнется с технологий, которые близки и понятны любому человеку, и лишь потом перейдет к более ранним временам и эпохам.

- Наша задача - объяснить и показать визуально, что весь мир, который сейчас нас окружает, пронизан криптографией. Она в телефонах, компьютерах, всевозможных гаджетах, - отмечает Лобанова. - Наши исследования показали: большинство молодых людей считают, что их данные никому не нужны и не несут никакой ценности. Они не обращают внимания на соглашения, которые подписывают, когда регистрируются в разных сервисах, не понимают, что любая информация в интернете анализируется и они подписались под этим. В этом смысле мы хотим объяснить, как это работает и как это касается лично тебя.

Посетители смогут изучить изнутри гигантскую копию машины "Фиалка". Фото: Предоставлено пресс-службой Музея криптографии

Разведка донесла

За два года музейщикам удалось собрать порядка 80 экспонатов. Около половины из них куплены за рубежом на аукционах. Советскую же аппаратуру на десять лет передали министерство обороны, ФСБ, Росгвардия и другие ведомства. Многие приборы рассекретили только недавно, поэтому их еще никто не видел. Правда, зачастую они специфичны и выглядят как ящики разных размеров и цветов, но о том, как они устроены, будут подробно рассказывать гиды. Например, увидят посетители будущего музея шифровальную машину "Фиалка", изобретенную в Советском Союзе после Второй мировой войны. На продолжительности "жизни" аппарата сказалась особая секретность, поэтому большинство машин после распада СССР разобрали или уничтожили. До 2020 года вся информация об устройстве и его внешний вид держались в строжайшем секрете. Чудом уцелевшие машины впоследствии стали экспонатами - они хранятся в частных коллекциях и музеях. К примеру, в американском Музее компьютерной истории и Музее штаба главного шифровального подразделения Великобритании.

В Москве же выставят как оригинал "Фиалки", так и ее огромную копию - желающие смогут изучить ее изнутри, сфотографироваться в ней и даже попробовать набрать шифровку.

Музей также покажет архивные документы, редкие книги и фотографии, интерактивные и кинетические инсталляции. Например, гостям предложат разгадать криптографические загадки и побывать в виртуальных кабинетах ученых Владимира Котельникова и Клода Шеннона. Трудно представить музей криптографии и без шпионских историй. Часть экспозиции как раз посвятят разведчикам Рихарду Зорге и Рудольфу Абелю. Посетителям расскажут, какие оригинальные способы шифрования и передачи сообщений они использовали и даже изобретали сами. А еще покажут предметы и документы, связанные с их секретной миссией.

Выставочное пространство музея разделят на несколько тематических зон, у каждой будет свой оригинальный дизайн. Также во всех залах появятся настенные исторические комиксы. Найдется место и произведениям технологического искусства известных художников из Германии, Австрии, Англии, Испании, России. Стоимость билетов пока не определена. Известно лишь, что будут льготные тарифы. Вход на территорию музея сделают свободным - у здания появится новое общественное пространство. Открыть музей планируют к концу осени этого года.

Конкретно

Кто говорит?

Поскольку криптография одна из самых закрытых и засекреченных наук, в мире насчитывается всего несколько музеев, так или иначе рассказывающих о ее истории. В их числе - Национальный музей криптографии в США, "Блетчли-Парк" в Великобритании, "Музей шпионов" в Германии.

Кстати

Шифр жизни

В России активное развитие шифровального дела началось при Петре I. Оно имело огромное значение в мировых войнах и межгосударственных отношениях. С конца 1970-х годов эта наука вышла в частный сектор. Сегодня криптографические алгоритмы и механизмы используются повсеместно: в мессенджерах и мобильных приложениях, компьютерах, мобильной связи и платежных системах. Нужна криптография и для развития искусственного интеллекта, интернета вещей, беспилотных автомобилей.