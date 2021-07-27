Коронакризис подтолкнул ярославские предприятия к наращиванию экспорта

Совокупный объем экспорта предприятий Ярославской области в ковидном 2020 году составил 950 миллионов долларов. Эта цифра поскромнее показателей 2019 года по понятным причинам. Но уже в первой половине 2021-го бизнес начал заметно наращивать свои экспортные поставки. Причем некоторые предприятия даже превысили докоронавирусные объемы. За счет чего им это удается, как выстоять в кризис и успешно работать с зарубежными партнерами, руководители компаний рассказали на созданном при губернаторе региона экспортном совете.

Выход искали вместе с импортерами

По словам Александра Орлова, гендиректора предприятия по выпуску технического углерода, "2019 год для компании был более чем приличным - как по производству продукции, экспорту, так и в денежном выражении". И на 2020 год планы в компании строили "более чем грандиозные", особенно если учесть, что до 87 процентов продукции предприятия идет на экспорт. Но планы смазал ковид: с середины марта ярославцы начали получать от западных коллег уведомления об ограничении отгрузки продукции.

- Сначала прогнозировали, что это будет неделя - десять дней, потом две недели, в итоге все вылилось в долгих три с половиной - четыре месяца, - рассказывает глава компании. - Ситуация была нестандартная. Мы сильно зависим от экспорта, и приходилось управлять предприятием буквально в ручном режиме.

За 25 лет работы ярославских производителей техуглерода на экспорт у них, поясняет Александр Орлов, сложились хорошие отношения с потребителями - крупными и известными производителями шин. Поэтому выход искали вместе.

- В тот период цены на нефть и нефтепродукты обвалились, а техуглерод к ним "привязан". Поэтому мы в первую очередь сильно снизили цены на свою продукцию, не дожидаясь закрытия западных заводов. Договорились с партнерами, что часть продукции они будут брать для своего производства, а часть хранить на складах в Европе и Америке. Таким образом, во втором квартале 2020 года мы снизили производительность всего лишь на 50 процентов. Но при этом сохранили работоспособность предприятия и весь коллектив, оправив на удаленку только тех, кто непосредственно не связан с производством, - в основном это ИТР и заводоуправление, - рассказывает о нюансах работы в тот период гендиректор.

Причем, уточняет он, снизив объемы производства, предприятие вынуждено было выпускать все свои марки (а их 21) техуглерода, поскольку они одновременно присутствуют в рецептуре шинного и резинового производств. То есть приходилось "дергать потоки" - работать, условно, три дня на одной марке, три дня на другой и так далее. И параллельно работать с поставщиками, которым тоже пришлось выбирать - либо сокращать поставки и останавливаться, либо что-то делать с ценовыми предложениями и потихоньку двигаться дальше.

"Вставать с колен", как выразился бизнесмен, компания начала к августу 2020 года, а к новогодним праздникам уже по всем показателям достигла уровня 2019 года.

"Если выручка у тебя заходила в разных валютах - евро, долларах, фунтах, - соответственно и баланс у тебя более стабильный"

- За первое полугодие 2021 года мы приумножили выпуск нашей продукции примерно на 40 процентов и в этом году планируем установить абсолютный рекорд по выпуску нашей продукции за всю историю предприятия, - поделился оптимистичными планами Александр Орлов. - Есть такое абсолютно правильное мнение: лучше плохо работать, чем хорошо стоять. Сейчас все нормально, предприятие загружено на сто процентов.

Нашли внутренние резервы

Впрочем, некоторые предприятия смогли не только ничего не потерять в пандемийный год, но даже сработать с плюсом.

- Кризисы я всегда рассматриваю как время для увеличения прибыли, оборотов, поиска новых товаров для производства, - озвучил довольно нестандартный взгляд на происходящее директор завода по производству фанеры и гнутоклееных деталей Дмитрий Перцовский. - Есть внутренние резервы, о которых мы часто сами не подозреваем. Надо просто уметь их увидеть. В результате группа наших компаний закончила 2020 год даже лучше, чем 2019-й.

Кроме внутренних резервов на этом предприятии не прекращают искать рынки сбыта. И если в 2007 году, по признанию директора, рука не поднималась тратить деньги на участие в выставках (зарубежных и российских), то к 2013 году мнение о выставочной деятельности в компании кардинально поменяли, решив выставляться на разных площадках примерно раз в месяц. Итог - половину объема выручки компании сегодня дает экспорт. И хотя минувший ковидный год в плане выставок оказался "смазанным", наработки прошлых лет позволили чувствовать себя уверенно. В том числе и потому, что выручка поступала в разных валютах, то есть происходила диверсификация денежных потоков, отчего бизнес становится устойчивее.

- Мы понимаем, что все валюты колеблются. Но если выручка у тебя заходила в разных валютах - евро, долларах, фунтах и так далее, соответственно и баланс у тебя более стабильный, - считает Дмитрий Перцовский.

Правда, если регулярные поездки на выставки для крупных компаний не проблема, то для небольших предприятий эти затраты, как правило, неподъемны. Поэтому, по мнению представителя деревообрабатывающего бизнеса, государству необходимо подумать о компенсации этих затрат для представителей малого и среднего предпринимательства.

Купили новую технологию

Мобилизовала в прошлом году все имеющиеся ресурсы и ярославская компания, производящая дизельные электростанции, вездеходы и моторные катера из полиэтилена низкого давления. Причем мобилизовала настолько, что директор предприятия Андрей Шепеляев даже назвал прошлый год "тяжелым, но классным". Потому что он заставил взглянуть на организацию производства по-новому, сделав его эффективнее в 1,7 раза.

- Я начал искать у себя по сусекам. И мы нашли деньги на все. Мало того, мы 2020 год закрыли на 20 процентов лучше, чем 2019-й. Это еще раз говорит о том, что нет ничего совершенного. Всегда можно ужаться, затянуть поясок и найти деньги на правильные дела, - не сомневается бизнесмен.

Главная его экспортная надежда - новые катера и вездеход с гидрообъемной коробкой передач и независимым приводом каждого колеса. Шепеляев рассказывает, что "в пандемийный очень тяжелый год" купил у голландцев технологию производства катеров, приобрел полностью все оборудование, причем лизингом не воспользовался, потому что "срочно надо было брать, чтобы не потерять год". Первый катер уже готов, второй будет спущен на воду 29 июля. А вот комплектующие для новых вездеходов пришлось ждать из Франции целых 11 месяцев, что работу, понятно, притормозило.

Впрочем, процесс создания нового экспортного продукта, по мнению предпринимателя, не меньше притормаживает отсутствие поддержки государства на самом начальном его этапе. Да, 18 июня 2021 года вышло постановление правительства РФ, расширившее господдержку промпредприятий-экспортеров, однако, сетует бизнесмен, предоставляется она, когда продукт уже выходит на экспорт, а надо бы пораньше.

- Сначала надо зарегистрироваться, что ты идешь с этим проектом, собрать массу документов, то есть привлечь для их оформления кучу людей. Потом случается чудо, и я выигрываю конкурс. Я трачу деньги на станки, на все остальное. У меня, по идее, должно все получиться, я выскакиваю на экспорт. И вот когда случится экспорт, только тогда я имею право получить субсидию. Все по-честному. Я должен дорасти до экспорта. Но деньги-то нужны в самом начале, - пытается объяснить свою позицию Андрей Шепеляев.

Компетентно

Григорий Ладышев, руководитель территориального управления по ЦФО Российского экспортного центра:

- Прошлый год показал, что пандемия сильно повлияла на объемы экспорта. Мы сначала видели достаточно серьезное снижение, но по итогу года все-таки рынки восстановились. В то же время наблюдаются тренды на перестройку структуры экспорта, каналов продвижения продукции на внешние рынки. В частности, набирают обороты каналы электронной торговли. В целом по России экспорт через каналы электронной торговли вырос больше чем на 70 процентов. Но остаются риски политические, коммерческие, есть вопросы с привлечением финансирования под экспортные поставки, с продвижением. РЭЦ работает со всей этой проблематикой. Отличительная особенность Ярославской области в том, что почти весь ее экспорт является не сырьевым, не энергетическим, то есть это наш абсолютный приоритет. Есть достаточно интересные крупные компании, с которыми мы работаем и хотели бы продолжать сотрудничество. Есть интересные задачи по освоению новых рынков - той же Индии, стран Юго-Восточной Азии. В прошлом году мы поддержали 140 клиентов в Ярославской области по разным направлениям: это и финансовая поддержка, и акселерация, и образовательные услуги. В этом году поддержку со стороны РЭЦ получили уже больше ста предприятий региона.