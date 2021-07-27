Елена Савчук выиграла профессиональный конкурс "Московские мастера", став лучшим экскурсоводом российской столицы.

Она часто признается в любви своему городу и называет себя редким экземпляром, поскольку считается коренной москвичкой в четвертом поколении. Говорит, знает историю Москвы не только по книгам, но и по рассказам своих родственников.

Трамвай удачи

"Московские мастера" для Елены Савчук - первый профессиональный конкурс. Победа дала еще один шанс проявить себя - теперь она будет представлять Москву на федеральном уровне. О городском состязании Елена узнала случайно и решила попытать счастья, отправив заявку и видео с экскурсии с рассказом о "мужике в пиджаке". Именно его искали герои фильма "Джентльмены удачи". Загадочный персонаж "прячется" у станции метро "Красные Ворота". И, кстати, не все знают, что этот памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову. Эта история помогла Елене Савчук войти в десятку лучших.

В финале им предложили рассказать небанальные легенды об объектах, видимых с Патриаршего моста. Будущей победительнице досталась ГЭС-2 на Болотной набережной, у которой любопытное транспортное прошлое. Когда-то электростанция называлась "Трамвайной": предполагалось, что она будет питать контактную сеть городского трамвая. Рассказ Елены снова покорил экспертов. "Не ожидала, что жюри единогласно отдаст мне первое место, - призналась в беседе с "РГ" Елена Савчук. - На самом деле я даже не готовилась. Накануне финала приехала из подмосковного парка "Патриот", где целый день провела с экскурсией. На следующий день поехала на конкурс. И оказалось, что только я не знала, что за победу еще и денежный приз полагается".

Елена - коренная москвичка в четвертом поколении. Говорит, историей родного города интересовалась с детства, но впоследствии получила высшее юридическое образование. Правда, юристом так и не поработала - быстро поняла, что эта профессия не для нее, поэтому время тратить впустую не хотела. Зато воспитала детей, частенько устраивала познавательные прогулки для приезжавших в Москву друзей. Профессионально экскурсиями занялась лишь более трех лет назад. Теперь это стиль жизни, а не просто работа. "Я это люблю. А если ты занимаешься тем, что любишь, ни дня своей жизни не работаешь, - объясняет она. - Кто-то регулярно ходит в офис, а у меня каждый день разный, причем картинка перед глазами всегда красивая".

Все свои туристические маршруты - а их уже более сорока - Елена Савчук разрабатывает самостоятельно

Елена искренне любит и Москву. За что? Говорит, за доброту, красоту и многогранность. "Рядом могут легко соседствовать здания XV, XVIII, XIX и XX веков", - отмечает она. Любимые места - весь центр, включая Арбат и Замоскворечье. За пределами Садового кольца - Коломенское, Царицыно, Измайлово. Советует Елена не обделять вниманием и район Ивановской горки, что рядом со станцией метро "Китай-город". Туристы, да и сами москвичи, туда, увы, захаживают редко, а там много интересного.

Пешком в детство

Влюбить в город Савчук старается и своих экскурсантов. Маршруты она разрабатывает сама, а их уже больше сорока. "Постоянно обновляю их, добавляю что-то новое, - рассказала Елена. - Уже и не помню, когда последний раз читала книги, не связанные с историей Москвы". В ее копилке - пешие и автомобильные экскурсии. У каждой - своя оригинальная тема. Например, популярны детские экскурсии. Для маленьких "почемучек" Елена всегда носит с собой сундук "Помогатор", чтобы наглядно и нескучно показать историю. Скажем, как объяснить ребенку, что такое мавзолей и кто там лежит? По словам собеседницы "РГ", сделать это очень сложно, но нетривиальное решение нашлось. "Я принимаю детей в пионеры, рассказываю про дедушку Ленина, показываю значки, - говорит Елена. - У Покровского собора, который когда-то использовали как банковскую ячейку, демонстрирую калиту - мешочек с деньгами. Тут хорошо достать монетку и объяснить, почему копейка называется именно так". Такие экскурсии обычно длятся не больше полутора-двух часов. Иначе внимание непосед удержать проблематично. Да и со взрослой аудиторией, в чем убедился корреспондент "РГ", экскурсовод старается не играть роль статиста - экскурсия, по сути, смотрится как мини-постановка, куда вовлекаются гости, отвечая на вопросы и разгадывая городские тайны, примеряя на себе роли жителей старой Москвы.

Есть и мистические прогулки с рассказами о городских призраках и загадочными легендами. Например, гуляя по Хитровке, можно узнать, где спрятан самовар преступницы-авантюристки еврейского происхождения, больше известной как Сонька Золотая Ручка. О громких скандалах расскажут богемные улицы Москвы. В их числе - Петровка, Страстной бульвар, Кузнецкий Мост. На последней находился магазин мадам Обер-Шальме. "Кузнецкий Мост не пострадал во время войны с Наполеоном, потому что там жили французы, - заметила Савчук. - Москвичи прозвали хозяйку шельмой, потому что цены были высокими. Магазин в итоге сгорел из-за попавшей в него молнии. Отсюда и пошло выражение "Бог шельму метит".

Город дарю людям

Экскурсии Елены Савчук, как она признается сама, посещают абсолютно разные люди: и школьники, и студенты, и пенсионеры. Кто-то даже не один раз. Иногородних туристов, отмечает она, стало меньше. А из иностранцев сейчас встречаются гости из стран арабского мира. Европейцев нет. Только те, кто живет и работает в Москве. Или русскоязычные иностранцы с двойным гражданством. Экскурсии для зарубежных туристов, правда, Елена не водит. Эту миссию взяла на себя ее старшая дочь - выпускница филфака МГУ. "Я английский знаю, но на уровне туристов из Индии", - в шутку говорит Савчук.

В большинстве случаев сейчас, как ни странно, приходят жители Москвы. Бывает, что свободного времени у Елены нет. В день обычно проводит одну-две экскурсии. Больше, по ее словам, тяжело. "Кажется, что тут такого, иди себе по улице и рассказывай, - отмечает Елена. - Но нет, я дарю людям город. Чтобы это сделать, нужно какие-то эмоции заложить, интересные факты найти. Людям должно быть интересно, только тогда они вернутся снова".

Бывают и необычные клиенты. Однажды, вспоминает Савчук, два студента-японца попросили провести экскурсию по бандитским районам Москвы. Она откликнулась и отвезла их к Битцевскому лесопарку, там и рассказала о событиях 90-х, как вывозили в лес рэкетиры и так далее.

В пандемию Елене, как и всем остальным гидам, пришлось несладко. В дни вынужденного перерыва она проводила онлайн-экскурсии. Формат, по ее словам, пользовался популярностью. Соцсети Савчук старается вести и сейчас. У нее есть канал о туризме в YouTube и страничка в Instagram под общим названием - worldgid. "Подписчиков пока не так много, но я понимаю, что это надо развивать, - говорит она. - Но это большая кропотливая работа, времени пока не хватает".