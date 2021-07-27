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27.07.2021 12:14

На НВ АЭС прошли соревнования добровольных пожарных формирований

На Нововоронежской АЭС за звание лучших боролись добровольные пожарные формирования. В этом году в соревнованиях приняли участие 16 мужских и 7 женских команд.

Участники сдавали теоретическую часть и пробежали эстафету, которая включала 4 этапа для женщин и 5 - для мужчин. Этапы включали вызов пожарного расчета по телефону, прохождение полосы препятствий, облачение в защитные комплекты, тушение различных возгораний. Учитывалось общее время, в случае ошибок команды получали штрафные очки.

Фото: Нововоронежская АЭС
НВ АЭС отмечена дипломом экологического фонда имени В.И. Вернадского

"Конечно, это спортивное мероприятие, но для нас главное убедиться, умеет ли персонал пользоваться первичными средствами пожаротушения. Мы стараемся вызвать у людей интерес, мотивировать их попробовать на практике противостоять этой стихии", - отметил судья соревнований, инструктор отдела спецподготовки Нововоронежского филиала АНО ДПО "Техническая Академия Росатома" Андрей Саввин.

На Нововоронежской АЭС пожарные дружины есть в каждом подразделении, и соревнования между ними проходят ежегодно. В итоге победители этого года распределились следующим образом.

Среди мужских команд 1 место - у электрического цеха, 2 место - цех централизованного ремонта, 3 место занял цех по обращению с радиоактивными отходами. Среди женских команд 1 место - у цеха централизованного ремонта, 2 место - цех обеспечивающих систем, 3 место заняло управление производственно-технической комплектации.

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда Нововоронежской АЭС, которая в сентябре выступит на первенстве Концерна "Росэнергоатом" на Кольской АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

 

 

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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