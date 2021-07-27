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27.07.2021 00:55
Рубрика: Экономика

Рядом с новым жильем в столице открываются новые школы и поликлиники

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 167(8518)
Ход реализации городских программ в районе Кузьминки вчера оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Подводя итоги увиденному, глава города сказал: "60 тысяч жителей должны переселяться - практически весь район, большая его часть. Программа очень напряженная. По сути дела, новый район придется построить не только с домами, но и с объектами соцкультбыта, со всем благоустройством. Так что надо графика придерживаться".
В обновленную поликлинику на Есенинском бульваре закупили самое современное медицинское оборудование. Фото: Аркадий Колыбалов В обновленную поликлинику на Есенинском бульваре закупили самое современное медицинское оборудование. Фото: Аркадий Колыбалов
В обновленную поликлинику на Есенинском бульваре закупили самое современное медицинское оборудование. Фото: Аркадий Колыбалов

На улице Юных Ленинцев мэр осмотрел 18-этажный монолитный жилой дом с подземным паркингом, построенный по программе реновации. Его планируется заселить в сентябре этого года. Переехать в новые квартиры должна 161 семья из двух соседних домов с той же улицы. Всего в Кузьминках в программу реновации включено 287 домов, в которых проживают 64,2 тысячи человек.

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Побывал мэр и на строительстве корпуса блока начальных классов для школы N 825 по улице Окской. По словам директора школы Алексея Тысячина, у него почти стопроцентная строительная готовность. Руководитель департамента образования и науки Александр Молотков заверил, что к началу учебного года школа будет введена в эксплуатацию: "Успеем до 1 сентября. Остались незначительные доделки". "Возьмите на контроль, школа действительно очень важная и нужная", - поручил Собянин.

Открыл мэр и очередную поликлинику после модернизации. Этот филиал № 1 поликлиники N 9, расположенный на Есенинском бульваре. "Поликлиника юбилейная - 20-я в программе реконструкции. Ровно 20 мы запустили в строй, и еще 50 с лишним находятся в активной фазе ремонта. Всего 130 поликлиник, а дальше будем смотреть - какие еще здания требуют модернизации", - сказал мэр, осмотрев лечебное учреждение, в котором врачи уже полным ходом ведут прием пациентов.

Новоселье здесь всем на радость - и докторам, и больным. Четырехэтажка 60-х годов постройки прошлого века встретила их обновленной и снаружи, и внутри. Свежий фасад, полностью измененная планировка, красивые интерьеры и новая мебель в кабинетах врачей и зонах ожидания для пациентов, современные лифты, удобные для передвижения инвалидов и маломобильных граждан. Полностью замененные инженерные коммуникации глазу невидимы, но свежесть воздуха, появившуюся благодаря мощной вентиляции, не заметить невозможно. Все это в общей сложности больше напоминает хорошую частную клинику. Именно так и должна выглядеть обновленная столичная поликлиника по единому "Новому московскому стандарту поликлиник", разработанному в городе в 2019 году. Но обновлены не только стены, но и все оборудование. Городом закуплены рентгенографический комплекс, маммограф, флюорограф, четыре аппарата УЗИ, полные комплекты аппаратуры, необходимой для оснащения кабинетов офтальмолога и ЛОР-врача. За их работоспособность медики могут не тревожиться - производители будут обслуживать оборудование на протяжении всего срока его эксплуатации по контрактам жизненного цикла.

Прием в открывшейся поликлинике ведут доктора восьми наиболее востребованных специальностей. Это семейные врачи, отоларингологи, офтальмологи, хирурги, урологи, неврологи, кардиологи и эндокринологи. Для удобства пациентов кабинеты диагностики - УЗИ и рентгенодиагностики, маммографии и флюорографии, располагаются теперь по соседству с кабинетами специалистов. У медиков появились уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы.

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