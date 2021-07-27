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27.07.2021 18:04
Рубрика: Экономика

Собянин утвердил проект развития территории ТПУ "Серп и Молот" МЦД-2

Текст: Любовь Проценко

Проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям "Серп и молот", "Москва-Товарная" и "Калитники" МЦД-2, подписал сегодня в ходе заседания президиума правительства столицы мэр Москвы Сергей Собянин.

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На базе существующей станции "Серп и молот" Горьковского направления МЖД будет создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов, объединяющий две линии метро (Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую) и две линии МЦД (МЦД-2 и МЦД-4). При этом предполагается строительство новых платформ, а также перенос станции "Москва-Товарная" МЦД-2 ближе к площади Рогожская Застава.

"Проект планировки предусматривает строительство крытого надземного перехода с пассажирским вестибюлем на станции "Серп и молот", который оборудуют лифтами, эскалаторами, турникетами и кассами.

По переходу можно будет безопасно перейти через железнодорожные пути, которые сейчас разделяют две части ул. Золоторожский Вал. Новый переход обеспечит комфортную пешеходную связь между районами Таганский и Лефортово", - пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, планируется реконструировать надземный пешеходный переход на станции МЦД-2 "Москва-Товарная" и подземный на станции "Калитники". Рядом со станциями "Серп и молот", "Москва-Товарная" и "Калитники" появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, велопарковки, стоянки такси и парковки для автомобилей, для пешеходов обустроят удобные тротуары, для велосипедистов - сеть велодорожек.

Уточняется, что формирование ТПУ "Серп и молот" и благоустройство территорий, прилегающих к одноименной ж/д станции и станциям "Москва-Товарная" и "Калитники", - часть проектов развития МЦД-2 "Курско-Рижский" и запуска МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

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