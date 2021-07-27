Собянин: Важнейшей задачей станет комплексная постковидная реабилитация и профилактика осложнений

"Важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Так он поддержал выступление главного врача городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко, по мнению которой именно реабилитация москвичей, переболевших коронавирусом, выходит сейчас на первый план.

Это важно еще и потому, что болеют опасным вирусом все больше молодых людей, и болезнь не проходит без ущерба для здоровья. "Да, этим нужно заниматься, как только пройдем пиковые значения заболеваемости", - согласился Собянин, напомнив, что об этом говорил и Президент страны.