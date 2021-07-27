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27.07.2021 01:00
Рубрика: Происшествия

Спасатели патрулируют столичные зоны отдыха

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 167(8518)
Аномально жаркое лето и сложности с выездом на заграничные курорты привели к тому, что столичные водоемы уже посетили 520 тысяч человек. По оценкам спасателей, это вдвое больше, чем в схожее жаркое лето 2010 года. При этом число несчастных случаев на воде сократилось, но появился новый вид утопающих.
В жаркие дни в рейды выходят обученные собаки-водолазы. На счету четвероногих есть спасенные человеческие жизни. Фото: Михаил Синицын В жаркие дни в рейды выходят обученные собаки-водолазы. На счету четвероногих есть спасенные человеческие жизни. Фото: Михаил Синицын
В жаркие дни в рейды выходят обученные собаки-водолазы. На счету четвероногих есть спасенные человеческие жизни. Фото: Михаил Синицын

Начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах Владимир Волков рассказал, что в городе более тысячи водоемов, почти в каждый из них в жару залезают москвичи. А безопасность у воды ежесуточно обеспечивают всего 70 спасателей, дежурящих на 24 поисково-спасательных станциях. В их распоряжении 173 катера, гидроцикла и моторных лодки, 32 автомобиля, современное оборудование. "Основная задача спасателя - не допустить возникновения ЧП, поэтому максимальное внимание уделяется превентивным мерам и пропаганде правильного поведения у воды, - объясняет "РГ" Волков. - Так, в наиболее жаркие дни подведомственные нам водоемы патрулируем каждый час с воды на лодках, с берега пешими группами и с воздуха - с помощью квадрокоптеров. Туда, где нет стационарных постов, отправляем мобильные бригады. Результаты есть: с начала лета на разрешенных для купания водоемах не было ни одного несчастного случая".

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По словам замначальника МГПСС на водных объектах Александра Рангаева, основной портрет утопающего - это выпивший мужчина средних лет. "В этом году добавились еще и гости из Средней Азии, которые не умеют плавать, - говорит Рангаев. - Из-за жары они лезут в воду, а чтобы не утонуть, мастерят круг из пластиковых пустых бутылок, которые обвязывают вокруг себя веревкой. Не знаю, где они этот лайфхак взяли, но только эта конструкция не работает, тянет на дно". Отличным подспорьем по спасению таких "бутылочников" и других утопающих на юге столицы станет открытие в августе новой 25-й поисково-спасательной станции. С ее открытием, южный пробел исчезнет, и помощь - а в столице это 6 минут на выезд, поиск и спасение - окажут на всей реке в черте города.

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