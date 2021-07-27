Столица продолжает формировать комфортную городскую среду

Новости

Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ 20:21
Детский омбудсмен осудила петербурженку, выгнавшую детей-инвалидов со двора 20:13
Geely показала обновленный кроссовер Coolray 19:16
В TikTok усовершенствовали прямые эфиры 19:09
Путин: Наши гимнастки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений 19:07
В Чечне вакцинацию от COVID-19 прошли 60% взрослого населения 18:58
Бизнесмена из Екатеринбурга арестовали за избиение и похищение жены 18:52
Автобус влетел в столб у МГУ: есть пострадавшие 18:47
Матыцин: Российские тхэквондисты вписали свое имя в историю Олимпиад 18:46
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Родины" для участия в выборах 18:32
Вице-мэр Анастасия Ракова поздравила сотрудников МФЦ 18:19
В результате ДТП с микроавтобусом в Египте погибли пять человек 18:17
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году 18:09
Архитекторы получат гранты на проекты мостов через Москву-реку - Собянин 18:06
Духовник патриарха Кирилла заболел коронавирусом 18:05
Житель Тверской области осужден за подготовку теракта в День Победы 18:02
От коронавируса умер актер Юрий Огульник 17:47
На Дону задержали двоих иностранцев с экстремисткой символикой на одежде 17:46
ФАС одобрила сделку по покупке "Лентой" пермской торговой сети 17:37
Косачев отметил важность контактов с общественными организациями США 17:22
Сборная Германии по конному спорту победила в выездке на Олимпиаде 17:20
СМИ России и Сирии договорились развивать сотрудничество в медиасфере 17:17
Глава комитета ГД назвал перспективной идею создать аналог Booking 17:14
Ростовский губернатор поздравил олимпийскую чемпионку по гимнастике 16:58
Число договоров долевого участия в первом полугодии выросло в 1,5 раза 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
27.07.2021 20:14
Рубрика: Экономика

Столица продолжает формировать комфортную городскую среду

Текст: Любовь Проценко
В течение всего этого года в Москве продолжится программа благоустройства городских пространств. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, осмотрев сегодня ход комплексных работ по развитию и формированию городской среды в Пресненском районе столицы.

"В прошлом году мы остановили работы из-за пандемии коронавируса, - напомнил глава города. - Многие люди тогда находились дома и им было бы некомфортно, если бы под окнами их квартир шли работы. Сейчас мы их возобновили - в новых парках, скверах, на набережных.  Благоустройство Москвы будет продолжаться и дальше".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Сергей Собянин: В Москве открылась 20-я поликлиника после реконструкции

Знаковые места Пресненского района - Краснопресненская набережная, площади станций метро "Улица 1905 года", "Баррикадная" и "Пресненская" были благоустроены еще в прежние годы. Теперь же очередь дошла до главной улицы района - Красной Пресни и ее продолжения  - Звенигородского шоссе.

На Красной Пресне находится много точек притяжения как для москвичей, так и для туристов. Московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских…В этом сезоне на улицу вернутся деревья и газоны, исчезнувшие с нее много десятилетий назад. А вдоль южной стороны (нечетной) будет создан прогулочный маршрут, отделенный от проезжей части зеленой аллеей из лип, рябин и кленов с площадками для отдыха гуляющих. На углу Красной Пресни с Трехгорным валом разобьют уютную видовую зону также с местами отдыха, в которых комфортно будут чувствовать себя как жители района, так и люди, работающие здесь.

Зеленые посадки продолжатся и дальше - на головном участке Звенигородского шоссе - от Красной Пресни до Третьего транспортного кольца, сейчас их явно не хватает. Свежими красками заиграет еще один зеленый островок  - между улицей 1905 года и Трехгорным валом - парк Декабрького восстания, созданный сто лет тому назад. В ходе работ там установят новые удобные скамейки, разобьют цветники, установят современные игровые площадки для детей всех возрастов, а для любителей здорового образа жизни предусмотрят новые зоны для занятий спортом. Владельцам четвероногих больше всего понравились в проекте две собачьих площадки - отдельно для выгула крупных и мелких пород.

Отметив, что сейчас уже выполнено 60 процентов намеченных работ, мэр оценил их темпы: "Раньше на благоустройство такого масштаба нам требовалось два года, а сейчас хватает нескольких месяцев". В целом по Москве до конца текущего года будет обустроено 20 общественных пространств, а также 110 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий. Самые масштабные из них - набережные острова Балчуг - Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская, а также прилегающие к ним улицы Садовническая, Комиссариатский, Фалеевский и Раушские переулки, благоустройство в районе Киевского вокзала, территории притока Яузы реки Чермянка и другие.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Россия завоевала три "золота" в четвертый день Олимпиады
В Кремле удивлены позицией Польши по "Северному потоку - 2"
Мишустин: При помощи пострадавшим в ЧП должно быть меньше бюрократии
Песков: Крым и другие регионы РФ не могут быть предметом сделок
Аэропорт Симферополя опроверг нештатную посадку Boeing-737
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов