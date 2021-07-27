Столица продолжает формировать комфортную городскую среду

В течение всего этого года в Москве продолжится программа благоустройства городских пространств. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, осмотрев сегодня ход комплексных работ по развитию и формированию городской среды в Пресненском районе столицы.

"В прошлом году мы остановили работы из-за пандемии коронавируса, - напомнил глава города. - Многие люди тогда находились дома и им было бы некомфортно, если бы под окнами их квартир шли работы. Сейчас мы их возобновили - в новых парках, скверах, на набережных. Благоустройство Москвы будет продолжаться и дальше".

Знаковые места Пресненского района - Краснопресненская набережная, площади станций метро "Улица 1905 года", "Баррикадная" и "Пресненская" были благоустроены еще в прежние годы. Теперь же очередь дошла до главной улицы района - Красной Пресни и ее продолжения - Звенигородского шоссе.

На Красной Пресне находится много точек притяжения как для москвичей, так и для туристов. Московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских…В этом сезоне на улицу вернутся деревья и газоны, исчезнувшие с нее много десятилетий назад. А вдоль южной стороны (нечетной) будет создан прогулочный маршрут, отделенный от проезжей части зеленой аллеей из лип, рябин и кленов с площадками для отдыха гуляющих. На углу Красной Пресни с Трехгорным валом разобьют уютную видовую зону также с местами отдыха, в которых комфортно будут чувствовать себя как жители района, так и люди, работающие здесь.

Зеленые посадки продолжатся и дальше - на головном участке Звенигородского шоссе - от Красной Пресни до Третьего транспортного кольца, сейчас их явно не хватает. Свежими красками заиграет еще один зеленый островок - между улицей 1905 года и Трехгорным валом - парк Декабрького восстания, созданный сто лет тому назад. В ходе работ там установят новые удобные скамейки, разобьют цветники, установят современные игровые площадки для детей всех возрастов, а для любителей здорового образа жизни предусмотрят новые зоны для занятий спортом. Владельцам четвероногих больше всего понравились в проекте две собачьих площадки - отдельно для выгула крупных и мелких пород.

Отметив, что сейчас уже выполнено 60 процентов намеченных работ, мэр оценил их темпы: "Раньше на благоустройство такого масштаба нам требовалось два года, а сейчас хватает нескольких месяцев". В целом по Москве до конца текущего года будет обустроено 20 общественных пространств, а также 110 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий. Самые масштабные из них - набережные острова Балчуг - Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская, а также прилегающие к ним улицы Садовническая, Комиссариатский, Фалеевский и Раушские переулки, благоустройство в районе Киевского вокзала, территории притока Яузы реки Чермянка и другие.