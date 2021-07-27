В Ярославле подросток без прав сбил на мотоцикле ребенка

В Ярославле сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту ДТП, в котором пострадал малолетний пешеход.

Авария с участием детей произошла 26 июля в седьмом часу вечера на 1-й улице Кольцова.

- По предварительной информации, водитель мотоцикла 2006 года рождения, не имея права управлять транспортным средством, произвел наезд на пешехода - мальчика 2012 года рождения, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

В результате 9-летний ребенок госпитализирован с травмами.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщили в полиции.

В ведомстве подчеркивают, что для управления мопедами или скутерами необходимо водительское удостоверение категории "М", а для управления мотоциклами - категории "А" или "А1" - в зависимости от типа мотоцикла. Получить водительское удостоверение категории "М", "А1" можно с 16 лет, категории "А" - с 18 лет, и только после прохождения соответствующего профессионального обучения.