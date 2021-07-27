В Липецкой области построят новую линию производства бортовой проволоки

В особой экономической зоне "Липецк" начато строительство новой линии по выпуску бортовой проволоки на заводе "Бекарт Липецк". Глава региона Игорь Артамонов дал старт строительству новой линии завода по производству бортовой проволоки.

- Приятно, когда предприятие, которое у нас работает уже не первый год, расширяет производство здесь же. Мы рады, что компания "Бекарт" решила не уходить из нашего региона, хотя такие предложения были. Мы благодарны команде за этот выбор. Новый цех - это дополнительные рабочие места. Причем, он будет построен в рекордные сроки, - отметил Игорь Артамонов.

Генеральный директор "БекартЛипецк" Эрвин Локере назвал Липецкую область промышленно развитым регионом и отметил, что здесь готовят кадры для металлургической отрасли.

- Также здесь хорошая инфраструктура, удобное географическое расположение особой экономической зоны. Все это важно для нас, поэтому мы выбрали площадку для расширения завода. Будем и дальше инвестировать в развитие производства, - сказал он.

Генеральный директор завода подчеркнул, что новое производство - это результат большой инвестиционной работы, которую коллектив вел в течение нескольких лет. С момента открытия в 2010 году завод "Бекарт Липецк" специализируется на производстве металлического корда для автомобильной промышленности и стальной фибры Dramix® для строительной отрасли. Установка новой линии по изготовлению бортовой проволоки позволит производить полную линейку продукции для армирования автомобильных шин. Общий объем заявленных инвестиций - более 1,7 миллиарда рублей. В ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест. Запуск производства запланирован на конец первого квартала 2022 года.