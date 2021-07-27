Владимирские депутаты выступили в защиту прав "чернобыльцев"

Законодательное Собрание Владимирской области подготовило изменения в федеральный закон о социальной защите "чернобыльцев". Речь идет о более справедливом распределении льготы на коммунальные платежи.

По официальным данным общественной организации "Союз Чернобыль", в ликвидации последствий аварии на атомном реакторе принимали участие 2717 жителей Владимирской области. Более трети "чернобыльцев" уже ушло из жизни. В качестве благодарности за подвиг государство установило для ликвидаторов ряд льгот. Одна из них касается коммунальных платежей. Тем, кто пострадал от радиации при ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, полагается компенсации половины расходов на квартплату. Однако мера распространяется только на приватизированное жилье - тех, кто квартиру купил или получил в наследство, она не касается.

- К нам постоянно поступают такие обращения. Когда принимался закон, видимо, было решено: раз есть деньги на квартиру, значит, богатый, льготы ему не нужны. Но это несправедливо, - поясняет заместитель председателя ВООО "Союз Чернобыль" Юрий Поликарпов. - К тому же многие "чернобыльцы" купили квартиру на выданный государством сертификат - своих больших денег у них нет. Эта категория - самая обиженная.

Поскольку льгота установлена федеральным законом, скорректировать ее можно только на уровне Госдумы. Депутаты областного парламента подготовили законодательную инициативу, суть которой - устранить неравный подход и предоставить 50-процентную льготу на коммунальные платежи всем, кто пострадал от чернобыльской радиации, вне зависимости от того, каким образом у них возникло право собственности на жилье.

По мнению председателя Владимирского Заксобрания Владимира Киселева, закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской аварии, принят 20 лет назад. За эти годы он устарел, и явно проявилось допущенное в нем неравенство.

- Люди одинаково пострадали от той катастрофы, но одним льгота положена, а другим нет. Очевидно, что закон требуется исправить. Мы рассчитываем, что коллеги в Госдуме нас поддержат, - пояснил позицию депутатов Владимир Киселев.

Законодательная инициатива будет направлена в Государственную Думу ФС РФ.