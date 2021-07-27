Во вторник воздух в Москве прогреется до 29 градусов

Антициклон продолжает согревать воздух в столичном регионе. Во вторник воздух прогреется в столице до +29. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице +27...+29. Атмосферное давление повышенное, неустойчивое. В дневные часы ожидается понижение содержания кислорода в воздухе и активный ультрафиолетовый режим, но изнуряющей жары не будет.

Как отмечают специалисты, вторник станет последним теплым днем перед небольшим похолоданием. Так, уже в среду и четверг температура воздуха понизится до +24, начнутся дожди.

Кстати, температура воды в Москве-реке успела остыть и не превышает +19 градусов в районе Звенигорода. Напомним, что в начале июля вода прогревалась до +23.